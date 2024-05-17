ÁÏ·ò¼Ò¡¢Á°´ü·Ð¾ï¤¬¾å¿¶¤ìÃåÃÏ¡¦º£´ü¤Ï26¡óÁý±×¤Ø¡¦1-3·î´ü(4Q)¤ÏÀÖ»ú½Ì¾®
¡¡ÁÏ·ò¼Ò <7413> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬5·î17ÆüÂç°ú¤±¸å(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£24Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ6.9¡ó¸º¤Î2700Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2200Ëü±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£25Ç¯3·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ25.9¡óÁý¤Î3400Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3´üÏ¢Â³Áý¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´ü¤ÎµÇ°ÇÛÅö¤òÍî¤È¤·¡¢ÉáÄÌÇÛÅö10±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-0.5¡ó¢ª-0.4¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´ü¤ÎµÇ°ÇÛÅö¤òÍî¤È¤·¡¢ÉáÄÌÇÛÅö10±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-0.5¡ó¢ª-0.4¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹