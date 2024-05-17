¥µ¥ó¥Ð¥¤¥ªÂçÉý¹â¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬ÁÏÌô¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¡×ÊóÆ»¤¬»É·ã¤Ë¡þ
¡¡¥µ¥ó¥Ð¥¤¥ª<4592.T>¤¬ÂçÉý¹â¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ¤¬£±£¶Æü¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÏÁÏÌô¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤¬»ñ¶âÄ´Ã£¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£º£²Æ¤Ë¤â¸¦µæ³«È¯Èñ¤Î½õÀ®ÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¡¢´ë¶È¤ÏÎ×¾²»î¸³¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£·è»»È¯É½¥·ー¥º¥ó¤¬°ì½ä¤·¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤ËË³¤·¤¤ÃÏ¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤¬»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÏÌô¥Ù¥ó¥Á¥ãー³ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Æー¥Þ³ôÊª¿§¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥á¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹<4586.T>¤ä¥¹¥Æ¥é¥Õ¥¡ー¥Þ<4888.T>¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹<4575.T>¤Ê¤É¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥á¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹<4586.T>¤ä¥¹¥Æ¥é¥Õ¥¡ー¥Þ<4888.T>¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹<4575.T>¤Ê¤É¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS