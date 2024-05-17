¤¦¤«¤¤¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï38¡ó¸º±×¤Ø¡¦1-3·î´ü(4Q)·Ð¾ï¤Ï74¡ó¸º±×
¡¡¤¦¤«¤¤ <7621> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬5·î17ÆüÂç°ú¤±¸å(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£24Ç¯3·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°¤Î´üÈæ1.6¡óÁý¤Î8²¯6600Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢25Ç¯3·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ37.8¡ó¸º¤Î5²¯3900Ëü±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´ü¤ÎµÇ°ÇÛÅö¤òÍî¤È¤·¡¢ÉáÄÌÇÛÅö15±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ74.3¡ó¸º¤Î5200Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î6.1¡ó¢ª1.8¡ó¤ËÂçÉý°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´ü¤ÎµÇ°ÇÛÅö¤òÍî¤È¤·¡¢ÉáÄÌÇÛÅö15±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ74.3¡ó¸º¤Î5200Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î6.1¡ó¢ª1.8¡ó¤ËÂçÉý°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹