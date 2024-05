ゴディバから、2024年5月22日(水)より夏季限定の焼き菓子コレクションが登場!

夏らしくて爽やかな「瀬戸内レモンラングドシャクッキー」や「ドームバームクーヘン ショコラ&メロン」のほか、カカオフルーツを使ったジュレなどが販売されます。

ゴディバ「2024年夏季限定 焼き菓子」

販売店舗:全国のゴディバショップ・GODIVA café・ゴディバ オンラインショップ

※取扱店、販売期間は商品により異なります

ゴディバの夏季限定の焼き菓子がゴディバショップ・GODIVA café・ゴディバ オンラインショップに登場!

「瀬戸内レモンラングドシャクッキー」や「ドームバームクーヘン ショコラ&メロン」のほか、「パティスリー アソートメント」や「ムースショコラ エ カカオフルーツジュレ」など夏のギフトにぴったりのラインアップです。

GODIVAと伝統の和菓子のコラボレーション「羊羹」も期間限定で販売されます☆

瀬戸内レモンラングドシャクッキー

販売期間:2024年5月22日(水)〜8月20日(火)

種類:全4種(4枚入、8枚入、18枚入、30枚入)

夏らしく爽やかにレモンが香る限定フレーバー「瀬戸内レモンクッキー」を楽しめるボックス。

「瀬戸内レモンクッキー」と「ミルクチョコレートクッキー」が、涼しげな限定パッケージにアソートされています。

限定フレーバー「瀬戸内レモン」

瀬戸内産レモンを使用したレモンパウダーを練りこんだホワイトチョコレートを、爽やかにレモンが香るラングドシャ生地でサンド。

爽やかな瀬戸内レモンの香りをやさしい甘さのホワイトチョコレートが引き立てます。

※瀬戸内レモン73.6%使用(レモン中)

瀬戸内レモンラングドシャクッキー 4枚入

価格:594円(税込)

レモンのイラストがかわいいボックスに入った「瀬戸内レモンラングドシャクッキー」

期間限定の味が手軽に楽しめます。

瀬戸内レモンラングドシャクッキー アソートメント 8枚入

価格:1,296円(税込)

限定フレーバー「瀬戸内レモン」も入った、アソートメント。

ちょっとしたプレゼントや手土産にぴったりです。

瀬戸内レモンラングドシャクッキー アソートメント 18枚入

価格:2,592円(税込)

「瀬戸内レモン」のラングドシャもたっぷり楽しめるアソートメントです。

夏らしいパッケージで、お中元などのギフトにも最適です。

瀬戸内レモンラングドシャクッキー アソートメント 30枚入

価格:3,672円(税込)

30枚のラングドシャが入ったアソートメント。

「瀬戸内レモンクッキー」の味わいをたっぷり楽しめます。

ドームバームクーヘン ショコラ&メロン

販売期間:2024年5月22日(水)〜8月20日(火)

種類:全2種(4個入、8個入)

ベルギー産のチョコレートと発酵バターを練りこみしっとり焼き上げたキュートなドーム型バームクーヘン。

ショコラと限定のメロンを詰め合わせています。

NEWフレーバー「メロン」

赤肉メロンの香り高いメロンジャムを、ホワイトチョコレートを練り込んだ優しい甘さのバームクーヘン生地で丁寧に包みこんだ一品です。

ドームバームクーヘン ショコラ&メロン 4個入

価格:1,944円(税込)

新しいフレーバー「メロン」と人気の「ショコラ」が2個ずつ入った詰め合わせ。

メロンのイラストがかわいいパッケージに入っています。

ドームバームクーヘン ショコラ&メロン 8個入

価格:3,434円(税込)

季節の味「メロン」フレーバーも入った、食べ応えのある8個入。

ドームバームクーヘンをたっぷり味わいたい方にもおすすめのボックスです。

パティスリー アソートメント

価格:8個入 2,376円(税込)/13個入 3,240円(税込)/21個入 5,400円(税込)

販売期間:

・8個入:販売中〜2024年8月20日(火)

・13個入、21個入:販売中〜2025年1月7日(火)

新たにダークチョコレートとホワイトチョコレートの2種類のフールセックをアソートした「パティスリー アソートメント」

いろいろな焼き菓子が詰まった、うれしい一品です。

ムースショコラ エ カカオフルーツジュレ

価格:7個入 3,240円(税込)/10個入 4,320円(税込)/13個入 5,400円(税込)

販売期間:

・7個入、10個入:販売中〜2024年9月30日(月)

・13個入:販売中〜2024年8月31日(土)

カカオをフルーツとして楽しむことができる、この時期だからこそ嬉しい冷たいデザート「ムースショコラ エ カカオフルーツジュレ」

オレンジ、ピーチ、ラ・フランス、ショコラ、ストロベリーの5つのフレーバーが入っています。

羊羹

価格:5個入 2,970円(税込)/10個入 5,400円(税込)

販売期間:2024年5月22日(水)〜8月20日(火)

GODIVAと伝統の和菓子のコラボレーション「羊羹」も登場。

朝顔が描かれたパッケージが夏らしくて華やかです☆

お中元などの夏ギフトにぴったりの、季節限定フレーバーも楽しめるゴディバの焼き菓子アソート!

ゴディバの「2024年 夏季限定焼き菓子」は、全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップにて、2024年5月22日(水)より期間限定で発売です。

