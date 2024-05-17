¥Ñ¥êºß½»¡¦°É¡¢°¦¸¤¡¦¥Ý¥Á¤ò¾Ò²ð¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤»Ò¤¬Íè¤¿¡Á¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î°É¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡É¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°É¤È°¦¸¤in¥Ñ¥ê¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2022Ç¯10·î¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°¦¸¤¡È¼¡Ïº¡É¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ËÅþÃå¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î2·î¡¢Instagram¤Ç¼¡Ïº¤¬Å·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°Ü½»¸å¤Ï¡¢YouTube¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ÇÇúÇã¤¤¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¾²è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡Ömy new family¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨¤¿°¦¸¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2024Ç¯5·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼²ÃÆþ¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ä ¥Ý¥Á¡ª¡ª¡ª¡×¤È¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤È¤Ê¤ë°¦¸¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°É¤ÎÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ç¡¢É½¾ðË¤«¤Ê²Ä°¦¤¤»Ò¤¬Íè¤¿¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«°É¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë