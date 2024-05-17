ÅÔÆâ¤Î»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ç¿ô½½¿Í¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤òÅð»£µ¿¤¤¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸£µ¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡ÄÅìµþÏÑ´ß½ð
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Î»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¿ô½½¿Í¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÏÑ´ß½ð¤Ï£±£¶Æü¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸£µ¿Í¤òÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±Æ¡ËÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÅìµþÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÏÑ´ß½ð´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£µ¿Í¤Ï£²£°£²£²Ç¯¡Á£²£³Ç¯£±£°·î¡¢³Ø¹»Æâ¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ½÷»ÒÀ¸ÅÌ¿ô½½¿Í¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¡££µ¿Í¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µ¿Í¤ÏÅð»£²èÁü¤ò£Ó£Î£Ó¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³°Éô¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±¹»¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Î½ÉÇñ¹Ô»öÃæ¤ËÅð»£¤Îµ¿¤¤¤òÇÄ°®¤·¡¢Æ±½ð¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£