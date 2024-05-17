¼óÅÔ¹â3¿Í»àË´¡Ä¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¶ÐÌ³Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡¡ÅöÆü¤Ï¡ÖÇ®38ÅÙ¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×
ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¤Î¼óÅÔ¹âÂ®¤Ç3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ë¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
17Æü¸á¸å¡¢·Ù»ëÄ£¤¬²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¡¦¹ßäÙ¼ÓµþÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤ÏÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ7Âæ¤¬¾×ÆÍ¤·3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¾å¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¹ßäÙÍÆµ¿¼Ô¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¼êÁ°¤«¤éÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤µ¤ºÁö¹Ô¤·¡¢¾×ÆÍ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ßäÙÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç»ö¸Î¤ÎÅöÆü¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ®¤¬¤¢¤ê38ÅÙ¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüÍËÆü¤«¤éÉ÷¼ÙÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ßäÙÍÆµ¿¼Ô¸Ä¿Í¤Î¼Ö¤âÄ´¤Ù¡¢Åö»þ¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤ÎÍÆµ¿¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£