¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤¬EURO2024¸õÊä¥á¥ó¥Ð¡¼30¿Í¤òÈ¯É½¡¢Éé½ýÃæ¤Î¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤é¾·½¸
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(KNVB)¤Ï17Æü¡¢6·î14Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëEURO2024¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼Í½È÷ÅÐÏ¿30¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤Ïº£·î29Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£º£²ó¤ÏÉé½ýÃæ¤ÎMF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÏEURO2021¤Ç¥Ù¥¹¥È16¡¢22Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡EURO¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢1988Ç¯Âç²ñ¤Î½éÍ¥¾¡¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏDÁÈ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î16Æü¤Î½éÀï¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢21Æü¤ÎÂè2Àá¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢25Æü¤ÎÂè3Àá¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
°Ê²¼¡¢KNVB¤¬È¯É½¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼30¿Í
¢¦GK
¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥¤¥í¥¦(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)
¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥±¥ó(¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É)
¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó(¥Ö¥é¥¤¥È¥ó)
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¥ê¥¸(¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à)
¢¦DF
¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¢¥±(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C)
¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ê¥ó¥È(¥¸¥í¡¼¥Ê)
¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)
¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥À¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹(¥¤¥ó¥Æ¥ë)
¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó(¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó)
¥ë¥·¥ã¥ì¥ë¡¦¥Ø¡¼¥ë¥È¥í¥¤¥À(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)
¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È(¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó)
¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥È¥»¥ó(¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È)
¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó(¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à)
¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥é¥¤(¥¤¥ó¥Æ¥ë)
¢¦MF
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)
¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°(¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê)
¥È¥¥¡¼¥ó¡¦¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹(¥¢¥¿¥é¥ó¥¿)
¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹(¥ß¥é¥ó)
¥Þ¥ë¥Æ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥í¡¼¥ó(¥¢¥¿¥é¥ó¥¿)
¥¤¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ï¥¦¥Æ¥ó(PSV)
¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º(¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò)
¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)
¥è¥¨¥¤¡¦¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó(PSV)
¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ë¥É¥¥¥à(¥¢¥ë¥¤¥Æ¥Õ¥¡¥¯)
¢¦FW
¥¹¥Æ¡¼¥Õ¥§¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Õ¥ï¥¤¥ó(¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹)
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ó¡¼(¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹)
¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ç¥Ñ¥¤(A¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)
¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)
¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó(¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È)
¥Ü¥¦¥È¡¦¥Ù¥°¥Û¥ë¥¹¥È(¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à)
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤Ïº£·î29Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£º£²ó¤ÏÉé½ýÃæ¤ÎMF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÏEURO2021¤Ç¥Ù¥¹¥È16¡¢22Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡EURO¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢1988Ç¯Âç²ñ¤Î½éÍ¥¾¡¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏDÁÈ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î16Æü¤Î½éÀï¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢21Æü¤ÎÂè2Àá¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢25Æü¤ÎÂè3Àá¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢¦GK
¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥¤¥í¥¦(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)
¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥±¥ó(¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É)
¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó(¥Ö¥é¥¤¥È¥ó)
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¥ê¥¸(¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à)
¢¦DF
¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¢¥±(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C)
¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ê¥ó¥È(¥¸¥í¡¼¥Ê)
¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)
¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥À¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹(¥¤¥ó¥Æ¥ë)
¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó(¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó)
¥ë¥·¥ã¥ì¥ë¡¦¥Ø¡¼¥ë¥È¥í¥¤¥À(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)
¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È(¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó)
¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥È¥»¥ó(¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È)
¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó(¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à)
¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥é¥¤(¥¤¥ó¥Æ¥ë)
¢¦MF
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)
¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°(¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê)
¥È¥¥¡¼¥ó¡¦¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹(¥¢¥¿¥é¥ó¥¿)
¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹(¥ß¥é¥ó)
¥Þ¥ë¥Æ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥í¡¼¥ó(¥¢¥¿¥é¥ó¥¿)
¥¤¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ï¥¦¥Æ¥ó(PSV)
¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º(¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò)
¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)
¥è¥¨¥¤¡¦¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó(PSV)
¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ë¥É¥¥¥à(¥¢¥ë¥¤¥Æ¥Õ¥¡¥¯)
¢¦FW
¥¹¥Æ¡¼¥Õ¥§¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Õ¥ï¥¤¥ó(¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹)
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ó¡¼(¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹)
¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ç¥Ñ¥¤(A¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)
¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)
¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó(¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È)
¥Ü¥¦¥È¡¦¥Ù¥°¥Û¥ë¥¹¥È(¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à)