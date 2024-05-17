Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î½êÍÂæ¿ôÌÀ¤«¤·°ìÆ±¶Ã¤¬¤¯¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡¤¢¤ï¤ä²Ð»ö¤Î´íµ¡¤â¹ðÇò
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¡Ê49¡Ë¤¬16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£"¥Ð¥¤¥¯°¦"¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò¾Ò²ð¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·ý¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ø¥Ã¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¡ÖËÍ¥³¥ìÂç¹¥¤¡£ËÍ¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï"¥Ð¥¤¥¯·Ý¿Í"¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢"¥Ê¥Ã¥¯¥ë·Ý¿Í"¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤«¤é¡Ö1ËÜËþÂ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¡Ø1ËÜ¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡Ù¸À¤¦¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö1941 FL¡×¤ä¡Ö1946 FL¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ð¡¼¤Î·Á¾õ¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ó¥Ø¥Ã¥É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö1948 FL¡×¤Ê¤É¤Î½êÍ¼Ö¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¤Ï¡Ö1948 FL¡×¤Î¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤ËÃíÌÜ¡£Çò¤¤¥â¥³¥â¥³¤Î¥Õ¥¡¡¼¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡Ö¥·¡¼¥È¤¬¤¹¤´¤¤¥®¥ã¥ë¥®¥ã¥ë¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Û¤á¤ë¤È¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¤³¤ìÍÓ¡×¤ÈÊÖÅú¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤«¤é¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤«¤é²ÄÇ½¡×¤È¤Î²òÀâ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¥¹¥´¤¯¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é°ú²Ð¤·¤ÆÇ³¤¨¤Á¤ã¤¦¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¡¼¥È¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ²Ð»ö¤òµ¯¤³¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¶á¤¯¤Ë¾Ã²Ð´ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¾Ã¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È10ÉÃÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¾ÃËÉ¼Ö¤¬Íè¤Æ¤¿¡£´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¹ðÇò¡£¡Ö¾Ð¤¤»ö¤ä¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ö1947 Chief¡×¤ä¥±¥ó¥³¥Ð¤ÈÆ±¤¸¡Ö1978 FX¡×¤Ê¤É¤Î½êÍ¼Ö¤ò¾Ò²ð¡£Áí¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö13Âæ¤°¤é¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£