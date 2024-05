ゴディバから、夏の風物詩でもある「夏まつり」をテーマにした期間限定コレクション「ゴディバ サマー コレクション -夏まつり-」が登場!

限定チョコレートを詰め合わせた「4粒入り」「8粒入り」のほか、「クッキー&チョコレート アソートメント」「G キューブ」などが販売されます。

缶やポーチなど、夏祭りをモチーフにした涼やかなパッケージもかわいいコレクションです。

ゴディバ「サマー コレクション -夏まつり-」

販売期間:2024年5月22日(水)〜8月20日(火)

取扱店:全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップ

※取扱商品は店舗により異なります

時間を忘れるほど夢中になった夏の風物詩でもあり、帰省の時期になつかしい人との再会や家族との思い出に彩りを刻んだ、「夏まつり」がコレクションのテーマです。

夏に楽しむ、新感覚のチョコレート。

オリジナルのデザインで彩ったチョコレートのシェルに、ガナッシュやムース、夏を感じる爽やかなフルーツのコンフィチュールなどを重ねて閉じ込めています。

2024年のサマーシーズンはダークチョコレート、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレートと、より多くの種類をラインアップ。

冷凍庫に入れて冷やせば、さらにパリパリとした食感のチョコレートとひんやりと冷えたコンフィチュールの新食感を楽しめます☆

「ゴディバ サマー コレクション -夏まつり-」限定チョコレート

アップル&キャラメル

香ばしいクランチ入りのキャラメルムースと爽やかなアップルガナッシュを重ね、ダークチョコレートで包んでいます。

トップには夏まつりに欠かせない、水ヨーヨーのイラストが描かれた、かわいらしい一粒です。

ストロベリー&ウォーターメロン

ストロベリー風味のコンフィチュールとスイカのプラリネをダークチョコレートで包んでいます。

夏まつりのリンゴ飴のような赤いラインとグリッターで飾られた、華やかなチョコレートです。

※スイカ香料使用

レモン&ブラッドオレンジ

甘美なブラッドオレンジガナッシュと酸味のあるレモン風味のコンフィチュールを重ね、ホワイトチョコレートで包んでいます。

トップには優美な金魚のイラストがあしらわれた、風情のあるチョコレートです。

※ブラッドオレンジ香料使用

ピーチ&ダークチョコレートガナッシュ

イエローのラインに白のグリッターで、夏まつりの水飴をイメージ!

ダークチョコレートガナッシュにピーチ風味のコンフィチュールを重ね、まろやかなミルクチョコレートで包んでいます。

ゴディバ サマー コレクション -夏まつり- 4粒入

価格:1,944円(税込)

水藻と一緒に楽しげに泳ぐ金魚や水ヨーヨーを涼やかに描いた缶に、限定チョコレート4粒が詰め合わせになっています。

プレゼントにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりな一品です。

ゴディバ サマー コレクション -夏まつり- 8粒入

価格:3,240円(税込)

提灯やお面、金魚のモチーフを描き、なつかしい夏まつりの情景をイメージしたボックスに、4種類の限定チョコレートなどを詰め合わせています。

夏でもチョコレートを食べたいというチョコレート好きな方へのギフトにおすすめです。

ゴディバ サマー コレクション -夏まつり- クッキー&チョコレート アソートメント クッキー 4枚入 / チョコレート 7粒入

価格:2,700円(税込)

提灯やお面、金魚のモチーフを箔であしらい、なつかしい夏まつりの情景をイメージしたボックスに4種類の限定チョコレートと、カレ、クッキーの定番フレーバーをアソートしています。

ゴディバ サマー コレクション -夏まつり- クッキー&チョコレート アソートメント クッキー 8枚入 / チョコレート 13粒入

価格:3,888円(税込)

限定チョコレート4種類に、クッキーとカレもたっぷり楽しめる詰め合わせです。

お中元など夏ギフトにも!

ゴディバ サマー コレクション - 夏まつり- G キューブ 5粒入

価格:972円(税込)

水ヨーヨーなどのイラストを涼やかにあしらったクリアケースに、人気のホワイト、ミルク、ダークの3種類のGキューブ チョコレートを詰め合わせた「5粒入」

チョコレートは、キャンディのようなラッパーで包まれています。

どこか懐かしくなるような気分を感じられるパッケージデザインのボックスです。

ゴディバ サマー コレクション - 夏まつり- G キューブ 10粒入 ポーチ付き

価格:2,160円(税込)

ルビー、ブロンド、ホワイト、ミルク、ダークの5種類のGキューブ チョコレート10粒を、涼やかに泳ぐ金魚を描いたオリジナルポーチに入れた10粒入。

チョコレートを食べ終わった後は、金魚が描かれたかわいいポーチを夏のお出かけなどに使えます。

金魚や水ヨーヨーなどの「夏まつり」モチーフがかわいい、サマーコレクション!

「ゴディバ サマー コレクション - 夏まつり-」は、2024年5月22日(水)から、全国のゴディバショップ・GODIVA café・ゴディバ オンラインショップにて発売です。

