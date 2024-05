韓国のサムスン電子が米国向けに展開している公式Xアカウント「Samsung Mobile US」が2024年5月16日、批判が相次いだ米アップルの製品発表を皮肉るようなプロモーションビデオを公開し、反響が広がっている。

アップルは「Crash!」、サムスンは「UnCrush」

「Samsung Mobile US」が公開したのは、サムスンの新型タブレット端末「Galaxy Tab S9」シリーズを紹介する動画だ。木材などの破片が散らばった部屋で、壊れかけのギターを取り上げた女性が、カラフルなペンキがついた金属の台に腰かけて、タブレットに楽譜を表示させながら笑顔で演奏するというもの。

字幕では「Creativity cannot be crused(創造性は潰せない)」と記し、投稿文でも「We would never crush creativity.(私たちは決して創造性を潰すことはありません)」「#UnCrush」と伝えている。

これは、米アップルが7日に公開した広告動画「Crash!」への対抗とみられる。巨大なプレス機が、高く積まれた楽器やゲーム機、本や画材などをつぶし、台座にiPadだけが出現するといった内容で、アップル最高経営責任者(CEO)もXで拡散。批判を集めたのち、米報道によると9日に同社は謝罪している。

サムスンの動画を受けてXでは、「強烈なアンサー来た!このスピード感もすごい...」「今回の動画はSamsungの圧倒的勝利だね」といった反応が。ただ、「よく見たらサムスンも動画撮影のために楽器破壊してるじゃねえか」「正直どっちもどっちよね」などと否定的な声も多数出ている。