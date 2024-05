東京・代官山の駅前に店舗を構える、絵本作家ディック・ブルーナ氏が想いを込めて手がけた「ミッフィー」の絵本にフォーカスをあてたテーマカフェ「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」

「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」に、6月21日に迎える「ミッフィー」のお誕生日をお祝いしたバースデーメニューが期間限定で登場します☆

東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」バースデーメニュー

販売期間:2024年6月6日(木)〜7月21日(日)

「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ」をコンセプトにした「miffy café tokyo」

絵本作家ディック・ブルーナ氏が想いを込めて手がけた「ミッフィー」の絵本にフォーカスをあてたテーマカフェです。

ミッフィーの絵本の世界を楽しめるテーマカフェ!東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」 ミッフィーの絵本の世界を楽しめるテーマカフェ!東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」 続きを見る

そんなmiffy café tokyoの期間限定メニューとして、6月21日に迎える「ミッフィー」のお誕生日を記念したバースデーメニューが登場。

花束に「ミッフィー」型の小さなパンがあしらわれたブーケサラダや、フルーツをデコレーションしたケーキ、バースデーアートをあしらったカフェラテが提供されます。

どのメニューもお誕生日特別バージョンのスペシャルで華やかなメニューです☆

ミッフィーのバースデーブーケサラダ

価格:1,790円(税込)

スモークサーモンと生ハムのサラダに、小さな「ミッフィー」のパンを飾ったブーケサラダ。

「ミッフィー」のお誕生日を盛り上げる、お祝いムード満点な一品です。

ミッフィーのバースデーケーキ

価格:1,690円(税込)

キウイ・オレンジなどのフルーツでデコレーションしたバースデーケーキ。

トップには「ミッフィー」のお顔形キャラメルフィナンシェがのせてあります。

バースデーカフェラテ

価格:890円(税込)

ミッフィーのバースデーをお祝いするアートをあしらった「バースデーカフェラテ」

ラテに浮かぶ”ハッピーバースデー”の文字と「ミッフィー」がかわいい☆

注文特典:メッセージカード

期間中、バースデーフードメニューまたはデザートメニューを注文された限定の特典も。

「ミッフィー」のお誕生日カードでもあり、大切な人にメッセージを書いて渡せる「miffy café tokyo」限定のメッセージカードが1人につき1枚プレゼントされます☆

こだわりのメニューを味わいながら、家族やお友だちと一緒に「ミッフィー」のお誕生日をお祝いできるメニュー。

miffy café tokyoにて2024年6月6日より期間限定で販売される「ミッフィー」バースデーメニューの紹介でした☆

ミッフィーフィナンシェをモチーフにしたグッズも!東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」追加メニュー ミッフィーフィナンシェをモチーフにしたグッズも!東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」追加メニュー 続きを見る

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2024 www.miffy.com

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 6月21日のお誕生日記念メニュー!東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」 appeared first on Dtimes.