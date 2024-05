夢とまほうに満ちたディズニー音楽を、物語を紡ぐ映像とともに、日本人ヴォーカリストとオーケストラの生演奏でお贈りする感動のライブエンターテイメント「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2024」

子供から大人まで、全身で音楽を楽しめるコンサートツアーがついに開幕!

今回は、「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2024」公演の様子を紹介していきます☆

「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2024」公演レポート

開催期間:2024年5月11日(土)〜6月16日(日) 全国9都市11公演

公演時間:約2時間30分(休憩含む)

主管:Disney Concerts

協賛:シチズン時計株式会社/ローム株式会社/ディズニー★JCBカード

後援:WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS/ユニバーサル ミュージック合同会社

協力:月刊「ディズニーファン」

制作:Harmony JAPAN

小学生以上のお子さんから大人まで、日本語歌詞・歌唱によりピュアな心で楽しめるライブエンターテイメント「ディズニー・オン・クラシック〜夢とまほうの贈りもの」が開幕!

第1部のオープニングを飾るのは『モアナと伝説の海』です。

月の光が行く手を示すかのように水面を照らす静寂な海に、ヴォーカリストたちが美しく重厚なコーラスで「タガロア神への祈り」を捧げます。

「どこまでも〜How Far I’ll Go〜」や「モアナ」など、自分の心の声に従って、大海原へ漕ぎ出す主人公「モアナ」を田谷野望さんが力強くもチャーミングに歌い上げ、風と海をつかさどる半神半人のモアイの「俺のおかげさ」を鹿野浩史さんがポップに表現。

光輝くものが大好きな巨大なカニのモンスター、タマトアの「シャイニー」を歌うのは、バス・バリトンの後藤春馬さんです。

緑色のペンライトが輝く会場を、後藤春馬さんの低く深みのある声が魅了。

リン=マニュエル・ミランダ氏作曲の劇中歌のほかにも、心に響く全10曲が演奏されます。

続いて、東京ディズニーシー新テーマポート「ファンタジースプリングス」のグランドオープンを記念して、題材となった『ピーター・パン』 と 『塔の上のラプンツェル』から、それぞれの代表曲を披露。

『ピーター・パン』より「メイン・タイトル(右から2番目の星)」と「きみもとべるよ!」では、二期会のヴォーカリストたちによる日本語歌唱の真骨頂が発揮される美しいハーモニーで、「ピーター・パンと」一緒に夜空へ飛び出していけそうなワクワクした気持ちに。

『塔の上のラプンツェル』からは、酒場の荒くれ者たちが夢を語り合う「誰にでも夢がある」と、「ラプンツェル」と「ユージーン(フリン・ライダー)」が、自分の気持ちを素直に表現するデュエット「輝く未来」

牧野元美さんと新堂由暁さんがロマンティックに歌い上げ、美しい映像と照明演出とともに、幻想的な作品の世界へと誘います。

第1部の最後は、<ダンスナンバー・セレクション>!

東京ディズニーランド「ベイマックスのハッピーライド」より「ハッピーソング」、「バララララララララ」は、オーケストラやヴォーカリストと一緒に、ペンライトや拍手で盛り上げることができます。

東京ディズニーリゾート「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!」より「ジャンボリミッキー!」では、踊りを知らない方でも、スクリーンの映像やヴォーカリスト、指揮者と一緒にダンス!

さらには、コンサートに来場のゲストだけが聴くことのできる「シークレット曲」を楽しむことができます。

第2部は、指揮者 辻博之さんとナビゲーターのささきフランチェスコさんが「My First & My Best」をテーマに、初めてとは思えない息のあったトークを繰り広げます。

そして、組曲『カールじいさんの空飛ぶ家』

公開15周年を迎えたディズニー/ピクサー作品で、第82回アカデミー賞にて<長編アニメーション賞>と<作曲賞>のダブル受賞を果たしました。

作曲を務めたマイケル・ジアッキーノ氏は、グラミー賞<最優秀スコア・サウンドトラック・アルバム>と<最優秀インストゥルメンタル作曲>にも選出。

思わず涙がこみあげてくる物語に加え、その音楽の素晴らしさを体感できる約8分の組曲が、スクリーンの映像とともに堪能できます。

最後は『アナと雪の女王』から全15曲。

アレンデール王国の「アナ」と「エルサ」、夏に憧れる雪だるまの「オラフ」など、個性あふれるキャラクターとキャッチーなメロディは、歌いたくなる曲ばかりです。

天真爛漫な「アナ」が歌う「雪だるまつくろう」や「生まれてはじめて」などを、ディズニー・オン・クラシック初出演の井出千尋さんが伸びやかに歌いあげます。

さらに、今井実希さんが歌う「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」、菅原洋平による「あこがれの夏」など、人気曲を披露。

「クリストフ」が歌う「トナカイのほうがずっといい」では、指揮者の辻博之さんがトナカイの「スヴェン」で参加。

トロールたちの「愛さえあれば」の最後ではオーケストラも一緒に踊り出すなど、ディズニー・オン・クラシックならではの演出が楽しめるのも醍醐味です。

笑って泣ける物語と音楽が、オーケストラとヴォーカリストによる生演奏とともに楽しめる感動のライブエンターテイメント。

2024年5月11日より全国9都市にて開催されている「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2024」の紹介でした☆

