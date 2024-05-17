¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¡ß¡Ö¤½¤Î¤À¤±¤¤¤Ð¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ
¡¡Ê¼¸Ë¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï17Æü¡¢¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¡ß¡Ö¤½¤Î¤À¤±¤¤¤Ð¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï6·î26Æü(¿å)～6·î28Æü(¶â)¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¥¦¥ÞÌ¼¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÇÛÉÛ¤ä´§Ì¾¤òÇÒ¤·¤¿¥ìー¥¹¤Î¼Â»Ü¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥ë¥³¥óÌò ÂçÏÂÅÄ¿ÎÈþ¤µ¤ó¡¢¥È¥é¥ó¥»¥ó¥ÉÌò ÄÍÅÄÍª°á¤µ¤ó¡¢¥É¥¥¥é¥á¥ó¥ÆÌò ½©Æà¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Î¥¦¥ÞÌ¼À¼Í¥¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
￭¾ìÆâ¡¦¾ì³°¤ÎÁõ¾þ
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û6·î26Æü(¿å)～6·î28 Æü(¶â)
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡Û±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ìÆâ¡¦¾ì³°
¡ÚÆâ ÍÆ¡ÛÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¡¢¾ìÆâÁõ¾þ(¤Î¤Ü¤ê¡¦Âç¥Ð¥Êー)
￫¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¹¹¿·Í½Äê
￭Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡Ú¼Â»ÜÆü¡Û6·î28Æü(¶â)
¡ÚÇÛÉÛËç¿ô¡Û8,000ËçÍ½Äê
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥»¥ó¥É¡¢¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤Î3¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÇÛÉÛ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¹¹¿·Í½Äê
¢¨¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼ïÎà¤Ï1¼ïÎà
￭¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È ¥Èー¥¯¥·¥çー20Ê¬¡ß2¥¹¥Æー¥¸
¡Ú¼Â»ÜÆü¡Û6·î28Æü(¶â)¼Â»Ü»þ¹ïÌ¤Äê
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥ë¥³¥óÌò ÂçÏÂÅÄ¿ÎÈþ¤µ¤ó¡¢¥È¥é¥ó¥»¥ó¥ÉÌò ÄÍÅÄÍª°á¤µ¤ó¡¢¥É¥¥¥é¥á¥ó¥ÆÌò ½©Æà¤µ¤ó¤¬¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¼Â»Ü
￭¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û6·î26Æü(¿å)～6·î28Æü(¶â)
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡Û±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ìÆâÇäÅ¹
¡ÚÆâÍÆ¡Û¾ìÆâ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç800±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¥¦¥ÞÌ¼¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤òÇÛÉÛ
￫¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¹¹¿·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
￭´§¥ìー¥¹
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û6·î28Æü(¶â)
¡Ú¥ìー¥¹Ì¾¡Û¥ìー¥¹¿ô¤È¥ìー¥¹Ì¾¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê
(Ê¼¸Ë¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¥ê¥êー¥¹¤è¤ê)