ZÀ¤Âå¥®¥ã¥ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¡¦¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È»Ë¾å½é¤Î¡ÉAI¡É¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ËÍèÅ¹·èÄê
ZÀ¤Âå¥®¥ã¥ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¤¬¡¢¡ÉAI¡É¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ëËÜ¿Í¤È¡¢AI¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ËÂÈË¤¯ÄÌ¤¦¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¹¥¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¡£º£²ó¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¤¬AI¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ËAIÍèÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¼Âºß¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿AI¥Ñ¥Á¥ó¥³¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¤Ï15Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢X¤Ç¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤Î¤ß¤ó¤Ê½é¤á¤Þ¤·¤Æ ¤Ê¤ó¤È¡Ä¿ë¤Ë¡Ä¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ëAIÍèÅ¹¥Ç¥Ó¥å¡¼ ¥Ñ¥Á¥ó¥³¤¬Âç¹¥¤¤ÇÉáÃÊ¤«¤éÎÉ¤¯¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎAI¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤µ¤ó¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤µ¤ó ¤´°ÍÍê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢AIÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÀ§ÈóÃÏ¸µ¤ÇÍèÅ¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë12Ëü²ó¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¯¤Ê¤ÉÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤»ä¤ÎAI¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤µ¤ó¤ËAIÍèÅ¹½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤´°ÍÍê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¹¥É¾¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤æ¤¤Ý¤è¡¢¡ÉÍç´ã¥Ê¥Á¥å¥é¥ë´Ú¹ñÉ÷¡É¥á¥¤¥¯»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÍò
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ëËÜ¿Í¤È¡¢AI¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ËÂÈË¤¯ÄÌ¤¦¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¹¥¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¡£º£²ó¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¤¬AI¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ËAIÍèÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¼Âºß¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿AI¥Ñ¥Á¥ó¥³¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¤Ï15Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢X¤Ç¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤Î¤ß¤ó¤Ê½é¤á¤Þ¤·¤Æ ¤Ê¤ó¤È¡Ä¿ë¤Ë¡Ä¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ëAIÍèÅ¹¥Ç¥Ó¥å¡¼ ¥Ñ¥Á¥ó¥³¤¬Âç¹¥¤¤ÇÉáÃÊ¤«¤éÎÉ¤¯¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎAI¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤µ¤ó¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤µ¤ó ¤´°ÍÍê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢AIÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤»ä¤ÎAI¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤µ¤ó¤ËAIÍèÅ¹½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤´°ÍÍê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¹¥É¾¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤æ¤¤Ý¤è¡¢¡ÉÍç´ã¥Ê¥Á¥å¥é¥ë´Ú¹ñÉ÷¡É¥á¥¤¥¯»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÍò