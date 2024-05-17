¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡Û²¿»ö¤âÉé¤±¤Ê¤·¡ª¡Ö¾¡Éé»Õ¡×¤Ê¥¿¥¤¥×¡ÒÂè£±°Ì¡ÁÂè£³°Ì¡Ó
¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä¼åÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¾¡Éé»Õ¡×¤ÊÀ³Ê¥¿¥¤¥×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ä¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Âè3°Ì¡§ ESFJ¡ÊÎÎ»ö¡Ë
ESFJ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¿Í¡¹¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÀ³Ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¸¤ëÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤äÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò»î¤¹µ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¾¡Éé»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¾¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ëÍ¥¤·¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè2°Ì¡§ ISTP¡Êµð¾¢¡Ë
ISTP¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Êª»ö¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤ß¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤äÃÎ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤ä²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âè1°Ì¤Ï...
Âè1°Ì¤Ï¡¢INTJ¡Ê·úÃÛ²È¡Ë
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Ì¤Íè¤òÌÀ³Î¤ËÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤ò·×²èÅª¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÑÀª¤«¤é¡¢¾¡Éé¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë