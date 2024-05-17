¡Ö¥´¡¼¥ë¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹¶¤á¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¡×¶ÌÅÄ·½»Ê´ÆÆÄ¤¬¡Èµ»¹ªÇÉ½¸ÃÄ¡É¾»Ê¿¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¡Ö°ã¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¾·½¸·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¾¾ËÜÂÙ»Ö¡Ê¹Åç¡Ë¡¢Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾®¸«ÍÎÂÀ¡Ê¿·³ã¡Ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾»Ê¿¹â¹»¡£¤½¤Î»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤Æ£³¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¶ÌÅÄ·½»Ê´ÆÆÄ¤ÏÌÜ²¼¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢Æ±¹»¤Ë¤ÏÌó120¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î24¿Í¡£FC¥é¥ô¥£¡¼¥À¤òÎ¨¤¤¤ëÂ¼¾¾ÌÀ¿Í¥³¡¼¥Á¤é13¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â±ß³ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Ï¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½µËö¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÄ´À°¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Ê¿Æü¤ÎÎý½¬¤Ï¼ø¶È¸å¤«¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Î»ÅÊý¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¹©É×¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼õ¤±¼ê¤È½Ð¤·¼ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ£³¿ÍÌÜ¡¦£´¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊø¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï90Ê¬´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¸åÈ¾¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¡È¥µ¥Ü¤ë¡É¤³¤È¤âÂç»ö¡£ËÍ¤â40Âå¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥µ¥Ü¤ë»þ´Ö¤âºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¤²¤ë»þ¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶ÌÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¸µ¥×¥í¤é¤·¤¤¸À¤¤²ó¤·¤Ç»ØÆ³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Ï¤³¤ì¤«¤éÌÔ½ë¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£¶ÌÅÄ´ÆÆÄ¤¬½¬»ÖÌî¹â¹»¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿º¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ï¥Ê¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¤âÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤ÈÄºÅÀ¤ÏÁÀ¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¾»Ê¿¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µÆ¬¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇÁö¤ê¤äÂÎ´´¶¯²½¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ»¹ªÇÉÂ·¤¤¤Ç¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¾»Ê¿¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥´¡¼¥ë¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹¶¤á¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î£±¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤ê²á¤®¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¾¡¤Ä¤Î¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¡¢º£Ç¯¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¿¢¤¨ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ÌÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡£µ·î11Æü¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ëU-18Àï¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë½Ä¤Ë½³¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Ã¥¤Ã¤¿¤é¼ê¿ô¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤â¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ê¤É¾»Ê¿¤é¤·¤¤Ä¹½ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢½ÀÆð¤ËÀï¤¤Êý¤òÊÑ²½¤µ¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾¡¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¡£¿·»Ø´ø´±¤Ï¤½¤ó¤Ê½ÀÆðÀ¤äÂÐ±þÎÏ¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Öº£¤Î¾»Ê¿¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¥Á¥½¡ÊÅ¢»Ö¼â¡Ë¤È¤¤¤¦¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ì¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢£±²ó¥ê¥º¥à¤ò¼º¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Î®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤»¤º¤Ë¡¢ËÉÀï°ìÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î²ÝÂê¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤«¤ò¡¢ËÍ¼«¿È¤â¿¿·õ¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥½¤òºÇÁ°Àþ¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤·Á¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¤Í¡£±¦¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¡Ê»³¸ý¡Ë¹ëÂÀ¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¹¡ÊÍþ´î¡Ë¤ò¥¼¥í¥È¥Ã¥×µ¤Ì£¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢°ã¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¶ÌÅÄ´ÆÆÄ¤¬Àï¤¤Êý¤ÎÉý¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤äÀï¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬ËÜÊª¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¼«¿È¤â23Ç¯¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡½¬»ÖÌî¹â¹»¤«¤éÇð¥ì¥¤¥½¥ëÆþ¤ê¤·¤¿¼ã¼ê»þÂå¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¼çÀï¾ì¤Ç¡¢º¸45ÅÙ¤«¤é¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ä¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå»þÂå¤Ï£±¥È¥Ã¥×¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Â¾¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï£²¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢»Ø´ø´±¤ÎÍ×µá¤ËºÇÂç¸Â¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤¢¤¢¤·¤í¡¢¤³¤¦¤·¤í¡Ù¤È¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤Þ¤ê°ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡Ù¡ØÁ°¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¶¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢¾¯¤·Ãæ´ÖÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò±ß³ê¤ËÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾»Ê¿¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï°éÀ®Ç¯Âå¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌò³ä¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉð´ï¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡£¼«Ê¬¤âÄ¹Ç¯¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ£Åç¿òÇ·Á°´ÆÆÄ¤â¡Ö¶ÌÅÄ¤Î¥×¥í·Ð¸³¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤·¡¢Èó¾ï¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢Áª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ØÀ¸¤¤ë¶µºà¡Ù¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²¿¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®Ë¾¤¹¤ë¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î¾»Ê¿¤Ë¤Ï¡Ö¶ÌÅÄ¤µ¤ó¡¢ÂåÉ½¤Îº¢¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»Ø´ø´±¤ÏÈà¤é¤¬¼«È¯Åª¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯ÂÔ¤Ä¹½¤¨¤À¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢À©ÇÆ¤È¤«Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÏÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¸Ä¡¹¤¬¿¤Ó¤ì¤Ð¡¢»î¹çÆâÍÆ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¼«¤º¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ÌÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¶ÌÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¸µÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤¬¹âÂÎÏ¢¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÍ×ÁÇ¡£Èà¤¬ÎÉ¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÄÅ¹â¹»¤ÎÊ¿²¬ÏÂÆÁ¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÈà¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ°À×¤òÃ©¤ë¤Î¤«¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¨Âè£²²ó½ªÎ»¡ÊÁ´£³²ó¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¸µÀî±Ù»Ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢Æ±¹»¤Ë¤ÏÌó120¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î24¿Í¡£FC¥é¥ô¥£¡¼¥À¤òÎ¨¤¤¤ëÂ¼¾¾ÌÀ¿Í¥³¡¼¥Á¤é13¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â±ß³ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Î»ÅÊý¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¹©É×¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼õ¤±¼ê¤È½Ð¤·¼ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ£³¿ÍÌÜ¡¦£´¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊø¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï90Ê¬´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¸åÈ¾¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¡È¥µ¥Ü¤ë¡É¤³¤È¤âÂç»ö¡£ËÍ¤â40Âå¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥µ¥Ü¤ë»þ´Ö¤âºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¤²¤ë»þ¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶ÌÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¸µ¥×¥í¤é¤·¤¤¸À¤¤²ó¤·¤Ç»ØÆ³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Ï¤³¤ì¤«¤éÌÔ½ë¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£¶ÌÅÄ´ÆÆÄ¤¬½¬»ÖÌî¹â¹»¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿º¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ï¥Ê¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¤âÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤ÈÄºÅÀ¤ÏÁÀ¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¾»Ê¿¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µÆ¬¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇÁö¤ê¤äÂÎ´´¶¯²½¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ»¹ªÇÉÂ·¤¤¤Ç¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¾»Ê¿¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥´¡¼¥ë¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹¶¤á¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î£±¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤ê²á¤®¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¾¡¤Ä¤Î¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¡¢º£Ç¯¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¿¢¤¨ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ÌÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡£µ·î11Æü¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ëU-18Àï¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë½Ä¤Ë½³¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Ã¥¤Ã¤¿¤é¼ê¿ô¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤â¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ê¤É¾»Ê¿¤é¤·¤¤Ä¹½ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢½ÀÆð¤ËÀï¤¤Êý¤òÊÑ²½¤µ¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾¡¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¡£¿·»Ø´ø´±¤Ï¤½¤ó¤Ê½ÀÆðÀ¤äÂÐ±þÎÏ¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Öº£¤Î¾»Ê¿¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¥Á¥½¡ÊÅ¢»Ö¼â¡Ë¤È¤¤¤¦¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ì¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢£±²ó¥ê¥º¥à¤ò¼º¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Î®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤»¤º¤Ë¡¢ËÉÀï°ìÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î²ÝÂê¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤«¤ò¡¢ËÍ¼«¿È¤â¿¿·õ¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥½¤òºÇÁ°Àþ¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤·Á¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¤Í¡£±¦¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¡Ê»³¸ý¡Ë¹ëÂÀ¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¹¡ÊÍþ´î¡Ë¤ò¥¼¥í¥È¥Ã¥×µ¤Ì£¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢°ã¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¶ÌÅÄ´ÆÆÄ¤¬Àï¤¤Êý¤ÎÉý¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤äÀï¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬ËÜÊª¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¼«¿È¤â23Ç¯¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡½¬»ÖÌî¹â¹»¤«¤éÇð¥ì¥¤¥½¥ëÆþ¤ê¤·¤¿¼ã¼ê»þÂå¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¼çÀï¾ì¤Ç¡¢º¸45ÅÙ¤«¤é¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ä¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå»þÂå¤Ï£±¥È¥Ã¥×¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Â¾¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï£²¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢»Ø´ø´±¤ÎÍ×µá¤ËºÇÂç¸Â¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤¢¤¢¤·¤í¡¢¤³¤¦¤·¤í¡Ù¤È¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤Þ¤ê°ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡Ù¡ØÁ°¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¶¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢¾¯¤·Ãæ´ÖÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò±ß³ê¤ËÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾»Ê¿¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï°éÀ®Ç¯Âå¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌò³ä¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉð´ï¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡£¼«Ê¬¤âÄ¹Ç¯¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ£Åç¿òÇ·Á°´ÆÆÄ¤â¡Ö¶ÌÅÄ¤Î¥×¥í·Ð¸³¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤·¡¢Èó¾ï¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢Áª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ØÀ¸¤¤ë¶µºà¡Ù¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²¿¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®Ë¾¤¹¤ë¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î¾»Ê¿¤Ë¤Ï¡Ö¶ÌÅÄ¤µ¤ó¡¢ÂåÉ½¤Îº¢¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»Ø´ø´±¤ÏÈà¤é¤¬¼«È¯Åª¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯ÂÔ¤Ä¹½¤¨¤À¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢À©ÇÆ¤È¤«Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÏÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¸Ä¡¹¤¬¿¤Ó¤ì¤Ð¡¢»î¹çÆâÍÆ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¼«¤º¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ÌÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¶ÌÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¸µÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤¬¹âÂÎÏ¢¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÍ×ÁÇ¡£Èà¤¬ÎÉ¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÄÅ¹â¹»¤ÎÊ¿²¬ÏÂÆÁ¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÈà¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ°À×¤òÃ©¤ë¤Î¤«¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¨Âè£²²ó½ªÎ»¡ÊÁ´£³²ó¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¸µÀî±Ù»Ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë