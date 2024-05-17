¥¤¥Á¥±¥ó¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ÏÈù¸º±×¡¢5±ßÁýÇÛ¤Ø
¡¡¥¤¥Á¥±¥ó <1847> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬5·î17Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£24Ç¯3·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°¤Î´üÈæ55.5¡óÁý¤Î40.2²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢25Ç¯3·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ0.5¡ó¸º¤Î40²¯±ß¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ5±ßÁý¤Î115±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.3ÇÜ¤Î9.9²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.2¡ó¢ª4.3¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ5±ßÁý¤Î115±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.3ÇÜ¤Î9.9²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.2¡ó¢ª4.3¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹