14»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï172±ß°Â¤Î3Ëü8747±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯¤¬76.5±ß²¡¤·²¼¤²
¡¡17Æü14»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ172.69±ß¡Ê-0.44¡ó¡Ë°Â¤Î3Ëü8747.57±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï1004¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï591¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï53¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï76.5±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬33.34±ß¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬20.4±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬16.84±ß¡¢¥È¥ì¥ó¥É <4704>¤¬6.87±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥È¥è¥¿ <7203>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò10.13±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥³¥Ê¥ß£Ç <9766>¤¬8.17±ß¡¢Âè°ì»°¶¦ <4568>¤¬5.10±ß¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹ <7733>¤¬5.03±ß¡¢Ãæ³°Ìô <4519>¤¬4.90±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ19¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤Ï¶ä¹Ô¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¢Å´¹Ý¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤ÏÀºÌ©µ¡´ï¡¢¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢ÉÔÆ°»º¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨14»þ0Ê¬11ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï76.5±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬33.34±ß¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬20.4±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬16.84±ß¡¢¥È¥ì¥ó¥É <4704>¤¬6.87±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥È¥è¥¿ <7203>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò10.13±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥³¥Ê¥ß£Ç <9766>¤¬8.17±ß¡¢Âè°ì»°¶¦ <4568>¤¬5.10±ß¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹ <7733>¤¬5.03±ß¡¢Ãæ³°Ìô <4519>¤¬4.90±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ19¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤Ï¶ä¹Ô¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¢Å´¹Ý¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤ÏÀºÌ©µ¡´ï¡¢¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢ÉÔÆ°»º¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨14»þ0Ê¬11ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹