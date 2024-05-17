ÂçÃ«¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·ÁÇÛÉÛ¡Ä°ÜÀÒ¸å½é¡¡°ìÉô¤Ë¡È¥ì¥¢¤â¤Î¡É¤â
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç16Æü¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¡×¤¬ÀèÃå½ç¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö»î¹ç³«»Ï2»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸åÈø¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï16Æü¡¢ÀèÃå4Ëü¿Í¤ËÇÛ¤é¤ì¤ë¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¡×¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬³«¾ìÁ°¤«¤éÎó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µå¾ì¤Ç¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥°¥Ã¥ºÇÛÉÛ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¿ÀÆàÀî¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤ÇÈþ¤·¤¤¿Í·Á¡£Èà¤Ïº£Ç¯¤âËÜÅö¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×