Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡ÖÍí¤ß¤Ë¤¯¤¤USB¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¡£¥Þ¥¸¤ÇÍí¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤USB¥±¡¼¥Ö¥ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿µ¡´ï¤ÎÉÕÂ°ÉÊ¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´¬¤¥°¥»¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ÎÌµ°õÎÉÉÊ¤«¤éËÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤â¤Î¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¬¤¥°¥»¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¦Íí¤Þ¤Ê¤¤
¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÍí¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤ USB¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¡£
Ìµ°õÎÉÉÊ¤é¤·¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢³°Èé¤¬¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤È´¬¤¤¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â´¬¤¥°¥»¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿USB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»È¤¦ºÝ¤Ë¼ê¤Ç²¿ÅÙ¤â¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼ê´Ö¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¼ê¿¨¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢¥·¥ê¥³¥óÀ½ÉÊ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊºÙ¤«¤Ê¥Û¥³¥ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â³§Ìµ¡£
¤½¤·¤Æ¾¦ÉÊÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«Á´¤¯Íí¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ËÅ¬Åö¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ë»È¤¦¤È¤¤ËÍí¤Þ¤é¤º¡¢¤µ¤Ã¤È»È¤¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ìµ°õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ëµ¶¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ
18W°Ê¾å¤Î½ÐÎÏ¤Î¤¢¤ë½¼ÅÅ¥¢¥À¥×¥¿¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÁÈ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¡ÊºÇÂç20V/3A¡Ë
USB-PD¡Ê60W¡Ë¤Ë¤â½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢MacBook Air¤Ê¤É¤Î½¼ÅÅ¤ä¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Êµ¬³Ê¡§USB2.0/Å¾Á÷Â®ÅÙ¡§480Mbps¡Ë
¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ýÇ¼¤¹¤ë»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç»È¤¦¤È¤¤â¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤ò¥¹¥Ã¥¥êÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ë¤è
¼ïÎà¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖUSB-C - USB-C¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡ÖUSB-A - USB-C¡×¡ÖUSB-A - Lightning¡×¡ÖUSB-C - Lightning¡×¤Î·×4¥¿¥¤¥×¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¿¤¤Lightning¤Î¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤âiPad¤¬¤Þ¤ÀLightning¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤â³°Èé¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ±þ½ÐÎÏ¤Ê¤É¤ÎÀÇ½¤Ï¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë³ÎÇ§¤ò¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥°¥ì¡¼¤Î2¿§Å¸³«¡¢Ä¹¤µ¤Ï1m¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo: SUMA-KIYO