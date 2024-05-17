¡Ö±Ñ¹ñ¤òºÆ·ú¡×¡¢ÌîÅÞ¡¦Ï«Æ¯ÅÞ¤¬Áªµó¸øÌó¡¡ÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¤Ê¤ÉÈ¯É½
Andrew MacAskill¡¡Elizabeth Piper
[¥í¥ó¥É¥ó £±£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ±ÑÌîÅÞ¡¦Ï«Æ¯ÅÞ¤Î¥¥¢¡¦¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼ÅÞ¼ó¤Ï£±£¶Æü¡¢¥¨¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç³«¤¤¤¿ÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö±Ñ¹ñ¤ÎºÆ·ú¡×¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¡¢Áªµó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à£¶¤Ä¤ÎÍ¥Àè²ÝÂê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁíÁªµó¤Ïº£Ç¯Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
Ï«Æ¯ÅÞ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤ÎÁ°²óÁªµó¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¥¹¥Ê¥¯¼óÁêÎ¨¤¤¤ëÍ¿ÅÞ¡¦ÊÝ¼éÅÞ¤ò»Ù»ýÎ¨¤ÇÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼»á¤¬¼¡´ü¼óÁê¸õÊä¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼»á¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢À¯¸¢¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢ÀÇ¶â¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤Ä¤Ä·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¡£¹ñ±Ä°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê£Î£È£Ó¡Ë¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ì©Æþ¹ñÁÈ¿¥¤Ø¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢·Ù»¡¤ÎÁý°÷¤òÄÌ¤¸¤¿È¿¼Ò²ñÅª¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÂÐ½è¶¯²½¡¢»äÎ©³Ø¹»¤Ø¤Î¸ºÀÇÁ¼ÃÖÇÑ»ß¤òºâ¸»¤È¤·¤¿¿ôÀé¿Í¤Î¶µ»Õ¤Î¿·µ¬ºÎÍÑ¤ò·Ç¤²¤¿¡£
Ï«Æ¯ÅÞ¤ÏºòÇ¯¡¢£µ¤Ä¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¼¨¤·¤¿£¶¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£Áªµó¤Ç¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±ÌäÂê¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£