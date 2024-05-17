¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡Ä ¾å¼ê¤Ê¶òÃÔ¤ÎÊ¹¤Êý¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÊýË¡
Â¾¿Í¤Î¶òÃÔ¤òÄ¹»þ´ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤Þ¤Ç¤·¤ó¤É¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²ÈÂ²¤äÎø¿Í¡¢Í§¿Í¤äÆ±Î½¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áê¼ê¤Î¶òÃÔ¤ò¾å¼ê¤ËÊ¹¤¯ÊýË¡¤ä¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§3Áª
Â¾¿Í¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ËÈè¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À³Ê¤Î¤»¤¤¤«¤â?
¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤â¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤ÆÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§3¤Ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ³Ê¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦
Áê¼ê¤¬º£²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾ï¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Í¥¤·¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤¤Å¤«¤¤¤Ë¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ð¤«¤êÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÌµ³·¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈµÁÌ³´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë
Áê¼ê¤Î¶òÃÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËèÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ê¹¤«¤µ¤ì¤¿¶òÃÔ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿Í¤«¤é¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¡û¿´¤¬Á¡ºÙ¡¦ÉÒ´¶¤¹¤®¤ë
º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿·ù¤Ê¤³¤È¤ä¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦´¶À¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÉÔ¶ø¤Ê½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤¯¤È¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÁ¯ÌÀ¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬ÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ³Ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢Èè¤ì¤ë¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶òÃÔ¤òÊ¹¤¯¤È¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»öÁ°¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Â¿¾¯·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡û²ò·èºö¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¤«¤é
Áê¼ê¤Î¶òÃÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ë²ò·èºö¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ï¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²´Ö¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Ê¤É¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤µ¤ì¤Æ¤âÂ¾¿Í¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤Î¤âµ¤¤¬°ú¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²ò·èºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«²ò·è¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶òÃÔ¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ò·èºö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼Â¹Ô¤¹¤ëµ¤¤¬Ìµ¤¯¡¢¼þ°Ï¤Ë¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÍ¾·×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¤«¤é
Â¾¿Í¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤äµ¤»ý¤Á¤ËÎ©¤Ã¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é
Áê¼ê¤¬ÀèÇÚ¤ä¾å»Ê¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤è¤êÎ©¾ì¤¬¾å¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÊÖÅú¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÍ§¡¢Îø¿Í¤Ê¤É¡¢º£¸å°ìÀ¸´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿È¶á¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Ëµ¤Èè¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
¶òÃÔ¤òÊ¹¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤ÂÐºö¤â¥È¥é¥¤¤·¤Æ¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶òÃÔ¤òÂÐ½è¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ûÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯
¶òÃÔ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤È¤Ï¡¢º£¸å½ÐÍè¤ë¸Â¤êµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¶òÃÔ¤òÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼¡¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¾¡¼ê¤ËÃµ¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬¶òÃÔ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤»¤ºµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û³Ú¤·¤¤ÏÃÂê¤ËÊÑ¤¨¤ë
¶òÃÔ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ù¡¹¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤ÏÃÂê¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂÐ½èË¡¤Î°ì¤Ä¡£°Å¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Áê¼ê¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤â¼«Ê¬¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¥¥ê¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞÁê¼ê¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÀº°ìÇÕ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤
¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¡¢²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤È¤á¤Î¤Ê¤¤¶òÃÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤È¿´¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬ÏÃ¤¹¶òÃÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂ¾¿Í»ö¤ÎÏÃ¤À¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤Î¤âÎÉ¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡ûËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë
º£¸å¤âÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯´ÖÊÁ¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ï¶òÃÔ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤ò¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤â¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë¶òÃÔ¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¶òÃÔ¤ò¾å¼ê¤ËÊ¹¤¯ÊýË¡
Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¶òÃÔ¤ÎÊ¹¤Êý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ì¤ÐÌäÂê²ò·è!?
¶òÃÔ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èè¤ì¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èè¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶òÃÔ¤òÊ¹¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤â±ß³ê¤Ë±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ê¶òÃÔ¤ÎÊ¹¤Êý¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë
¿¿·õ¤ËÊ¹¤¯¤ÈÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤ÈÁê¼ê¤«¤éÉÔ¿®´¶¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤ËÁêÄÈ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÍ¾·×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤
¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤â¤µ¡Á¡×¤È¶òÃÔ¤¬¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£¶òÃÔ¤ò¤³¤ì°Ê¾åËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿Í¾·×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡ûÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤¨¤®¤é¤Ê¤¤
¶òÃÔ¤ÏÅÇ¤½Ð¤·Â³¤±¤ë¤È¤ä¤¬¤ÆÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤ë¤È¤¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ï¶ËÎÏ¤µ¤¨¤®¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁêÄÈ¤ÇÏÃ¤ò¤È¤³¤È¤ó°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶òÃÔ¤¬¼ýÂ«¤¹¤ë¤Î¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÁêÄÈ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹
ÁêÄÈ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ä¡Ö¤¦¤ó¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï?¡×¤ÈÁê¼ê¤òµÕ¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤À¤Í¡×¡Ö¿É¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ËÆ±¾ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤òÅ¬µ¹¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬±¦¤«¤éº¸¤Ë¶òÃÔ¤òÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤ÎÏÃ¤ò¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë!¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ûÁê¼ê¤Î°Õ¸«¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¢¤²¤ë
Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀµÏÀ¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ë¤ÈÁê¼ê¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áê¼ê¤Î¼çÄ¥¤ò¶Ê¤²¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶¦´¶¤äÆ±Ä´¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶òÃÔ¤âÁá¤á¤Ë½ª¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ï¾å¼ê¤ËÊ¹¤Î®¤½¤¦
¾å¼ê¤ÊÊ¹¤Êý¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¶òÃÔ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¤â¤¦¿É¤¯¤Ê¤¤!
¶òÃÔ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¹¤®¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÄø¤è¤¯¼ê¤òÈ´¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¿·õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¶òÃÔ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²þÁ±¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤È¤è¤êÎÉ¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áê¼ê¤Î¶òÃÔ¤ò¾å¼ê¤ËÊ¹¤¯ÊýË¡¤ä¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§3Áª
Â¾¿Í¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ËÈè¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À³Ê¤Î¤»¤¤¤«¤â?
¤Þ¤º¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§3¤Ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ³Ê¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦
Áê¼ê¤¬º£²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾ï¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Í¥¤·¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤¤Å¤«¤¤¤Ë¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ð¤«¤êÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÌµ³·¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈµÁÌ³´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë
Áê¼ê¤Î¶òÃÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËèÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ê¹¤«¤µ¤ì¤¿¶òÃÔ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿Í¤«¤é¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¡û¿´¤¬Á¡ºÙ¡¦ÉÒ´¶¤¹¤®¤ë
º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿·ù¤Ê¤³¤È¤ä¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦´¶À¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÉÔ¶ø¤Ê½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤¯¤È¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÁ¯ÌÀ¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬ÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ³Ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢Èè¤ì¤ë¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶òÃÔ¤òÊ¹¤¯¤È¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»öÁ°¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Â¿¾¯·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡û²ò·èºö¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¤«¤é
Áê¼ê¤Î¶òÃÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ë²ò·èºö¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ï¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²´Ö¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Ê¤É¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤µ¤ì¤Æ¤âÂ¾¿Í¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤Î¤âµ¤¤¬°ú¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²ò·èºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«²ò·è¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶òÃÔ¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ò·èºö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼Â¹Ô¤¹¤ëµ¤¤¬Ìµ¤¯¡¢¼þ°Ï¤Ë¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÍ¾·×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¤«¤é
Â¾¿Í¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤äµ¤»ý¤Á¤ËÎ©¤Ã¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é
Áê¼ê¤¬ÀèÇÚ¤ä¾å»Ê¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤è¤êÎ©¾ì¤¬¾å¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÊÖÅú¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÍ§¡¢Îø¿Í¤Ê¤É¡¢º£¸å°ìÀ¸´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿È¶á¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Ëµ¤Èè¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
¶òÃÔ¤òÊ¹¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤ÂÐºö¤â¥È¥é¥¤¤·¤Æ¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶òÃÔ¤òÂÐ½è¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ûÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯
¶òÃÔ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤È¤Ï¡¢º£¸å½ÐÍè¤ë¸Â¤êµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¶òÃÔ¤òÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼¡¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¾¡¼ê¤ËÃµ¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬¶òÃÔ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤»¤ºµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û³Ú¤·¤¤ÏÃÂê¤ËÊÑ¤¨¤ë
¶òÃÔ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ù¡¹¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤ÏÃÂê¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂÐ½èË¡¤Î°ì¤Ä¡£°Å¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Áê¼ê¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤â¼«Ê¬¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¥¥ê¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞÁê¼ê¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÀº°ìÇÕ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤
¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¡¢²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤È¤á¤Î¤Ê¤¤¶òÃÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤È¿´¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬ÏÃ¤¹¶òÃÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂ¾¿Í»ö¤ÎÏÃ¤À¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤Î¤âÎÉ¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡ûËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë
º£¸å¤âÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯´ÖÊÁ¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ï¶òÃÔ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤ò¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤â¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë¶òÃÔ¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¶òÃÔ¤ò¾å¼ê¤ËÊ¹¤¯ÊýË¡
Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¶òÃÔ¤ÎÊ¹¤Êý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ì¤ÐÌäÂê²ò·è!?
¶òÃÔ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èè¤ì¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èè¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶òÃÔ¤òÊ¹¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤â±ß³ê¤Ë±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ê¶òÃÔ¤ÎÊ¹¤Êý¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë
¿¿·õ¤ËÊ¹¤¯¤ÈÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤ÈÁê¼ê¤«¤éÉÔ¿®´¶¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤ËÁêÄÈ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÍ¾·×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤
¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤â¤µ¡Á¡×¤È¶òÃÔ¤¬¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£¶òÃÔ¤ò¤³¤ì°Ê¾åËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿Í¾·×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡ûÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤¨¤®¤é¤Ê¤¤
¶òÃÔ¤ÏÅÇ¤½Ð¤·Â³¤±¤ë¤È¤ä¤¬¤ÆÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤ë¤È¤¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ï¶ËÎÏ¤µ¤¨¤®¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁêÄÈ¤ÇÏÃ¤ò¤È¤³¤È¤ó°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶òÃÔ¤¬¼ýÂ«¤¹¤ë¤Î¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÁêÄÈ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹
ÁêÄÈ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ä¡Ö¤¦¤ó¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï?¡×¤ÈÁê¼ê¤òµÕ¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤À¤Í¡×¡Ö¿É¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ËÆ±¾ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤òÅ¬µ¹¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬±¦¤«¤éº¸¤Ë¶òÃÔ¤òÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤ÎÏÃ¤ò¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë!¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ûÁê¼ê¤Î°Õ¸«¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¢¤²¤ë
Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀµÏÀ¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ë¤ÈÁê¼ê¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áê¼ê¤Î¼çÄ¥¤ò¶Ê¤²¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶¦´¶¤äÆ±Ä´¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶òÃÔ¤âÁá¤á¤Ë½ª¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ï¾å¼ê¤ËÊ¹¤Î®¤½¤¦
¾å¼ê¤ÊÊ¹¤Êý¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¶òÃÔ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¤â¤¦¿É¤¯¤Ê¤¤!
¶òÃÔ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¹¤®¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÄø¤è¤¯¼ê¤òÈ´¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¿·õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¶òÃÔ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²þÁ±¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤È¤è¤êÎÉ¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£