Ê¿ÅÄ·ûÀ»¤¬£¶£±¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤Ç»ÃÄê¥È¥Ã¥×Éâ¾å¡¡¡Ö¥×¥×¡×¤È¡Ö¥Ó¥Ó¡×¤È¤Î£³½µ¤Ö¤êºÆ²ñ¤¬Ìþ¤ä¤·¤Ë
¢¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¡¡´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Âè£²Æü¡Ê£±£·Æü¡¢¼¢²ì¡¦Ì¾¿ÀÈ¬Æü»Ô£Ã£Ã¡á£¶£¸£¶£¹¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£°¡Ë
¡¡£³£±°Ì¤Ç½Ð¤¿Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë¤¬£¹¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î£¶£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»£¹¥¢¥ó¥À¡¼¤ÎÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¡ÖÅÓÃæ£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ñ¡¼£·£°¤«¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤¿¤ÀËè¥Û¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡£º£µ¨½éÍ¥¾¡¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¤ë²÷¿Ê·â¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÆü¡£Á°È¾¤Î£±£±ÈÖ¤Ç£±¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£²ÈÖ¤Ç£±¥á¡¼¥È¥ëÈ¾¡¢£±£³ÈÖ¤Ç£²¥á¡¼¥È¥ë¤ò·è¤á¤Æ£³Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¤ÇÂÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥¤¥ó¤ÇÍ½ÁÛ¤è¤ê¿¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¤â°ÂÁ´¤Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¹¶¤á¤¿¡×¡££¸ÈÖ¤Ï¥Ô¥ó¤Þ¤Ç£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥«¥é¡¼¤«¤éÄÀ¤á¤Æ¥Ñ¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¡Ö¤¢¤ì¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¤Ï¤«¤ë»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¸¤¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥·¥å¥Ê¥¦¥¶¡¼¡Ö¥×¥×¡×¤È¡Ö¥Ó¥Ó¡×¤¬Ìþ¤ä¤·¤ÎÂ¸ºß¤À¡£Á°½µ¤Î¥Ð¥¤¡¦¥¶¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¸å¤Ë¡¢£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÂçºå¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤êºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö»¶Êâ¤Ë¤â¹Ô¤¯¤·¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¤â¹Ô¤¯¡£¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¥´¥ë¥Õ¤òËº¤ì¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå½Ð¿È¤ÎÊ¿ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤Î°ì¤Ä¤À¡£¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¤È¤¤«¤é½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï´ØÀ¾¿Í¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¡×¡£ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥×¥íÁª¼ê¸¢°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£³¾¡ÌÜ¤Ø¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¼±ç¤òÎÏ¤Ë½µËö¤òÀï¤¦¡£