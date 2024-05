2024年5月17日(金)より、サンマルクカフェに「フレッシュまるごと生バナナスムージー」が登場!

朝食にぴったりの、フレッシュな生バナナを丸ごと1本使用したスムージーです☆

サンマルクカフェ「フレッシュまるごと生バナナスムージー」

価格:Mサイズ 590円(税込)

販売期間:2024年5月17日(金)〜6月20日(木)

販売店舗:サンマルクカフェ

※店舗により取り扱いがない場合や終売時期が異なる場合があります

2023年に好評を博したバナナをまるごと1本使用した、バナナ本来の甘みを存分に楽しめるバナナのスムージー。

トロッとしたなめらかな舌触りのスムージーが、さらにフレッシュなバナナの味わいを感じられるようバージョンアップして登場します。

今回販売される「フレッシュまるごと生バナナスムージー」には、フレッシュなバナナを大胆にまるごと1本使用。

フレッシュなバナナの香りが口いっぱいに広がり、一杯で満足感もあり、朝食にもぴったりなスムージーです。

前年よりもバナナ本来の味わいをより楽しめるようこだわり、シンプルだからこそ身近に感じられる一品に仕上げられています。

サンマルクカフェの看板商品「チョコクロ」や焼きたてパン、サンドイッチなどといっしょに、バナナのフレッシュな味わいを堪能できる一杯です。

フレッシュな生バナナを丸ごと1本使用した、朝食にぴったりのバナナスムージー!

「フレッシュまるごと生バナナスムージー」は、2024年5月17日(金)から6月20日(木)までの期間限定でサンマルクカフェにて発売です。

※画像は全てイメージです

※掲載内容は予告なく変更となる場合があります

※店舗により、取り扱いのない商品もあります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post トロッとしたなめらかな舌触り!サンマルクカフェ「フレッシュまるごと生バナナスムージー」 appeared first on Dtimes.