ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢MEGUMIÂð¤Ç¼êÎÁÍý´®Ç½¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê37¡Ë¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦µþµÞ³÷ÅÄ±Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¼ò¾ì¤Î¥¿¥³¥Ï¥¤¡ØµþµÞ³÷¥¿¥³¥Ï¥¤±Ø¡Ù³«±Ø¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¸å¤í»Ñ¡ÄÂçÃÀ¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¥É¥ì¥¹¤Ç¤Û¤Ã¤½¤êÆó¤ÎÏÓ¤¢¤é¤ï¤ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
¡¡¡ÈÂ¿¹¬¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ßºÇ¶á´¶¤¸¤¿¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖMEGUMI¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ç¡¢Ìë¤´ÈÓ¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼êÎÁÍý¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¤¹¤°¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ø12»þ²á¤®¤¿¤«¤éµ¢¤ê¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼«¿È¤â¼«¿æ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖÏÂ¿©¤È¤¤¤¦¤«ºî¤êÃÖ¤¤ò¤¶¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡£¤Ò¤¸¤¤È¤«º¬ºÚ¼Ñ¤¿¤ä¤Ä¤È¤«¡ÄÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÎÁÍý¡£¤Ò¤È¤µ¤Þ¤Ë¤ª½Ð¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶²½Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥×¥ì¡¼¥ó¥µ¥ï¡¼¡Ö¥¿¥³¥Ï¥¤¡×¤ÈµþµÞ³÷ÅÄ±Ø¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡ØµþµÞ³÷¥¿¥³¥Ï¥¤±Ø¡Ù¤È¤·¤Æ18¡¢19Æü¡¢6·î8¡¢9Æü¤Ë¤Ï3³¬¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à2ÈÖÀþ¥Û¡¼¥à¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¼ò¤Èñ»Ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¼ò¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ªÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²»À¼¤µ¤ó¤¬ÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËþµÊ¡£¡Ö¼«Ê¬¤â½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤ª¼ò¤¬°û¤á¤ë¤Î¤ÏÇØÆÁ´¶¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¸å¤í»Ñ¡ÄÂçÃÀ¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¥É¥ì¥¹¤Ç¤Û¤Ã¤½¤êÆó¤ÎÏÓ¤¢¤é¤ï¤ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
¡¡¡ÈÂ¿¹¬¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ßºÇ¶á´¶¤¸¤¿¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖMEGUMI¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ç¡¢Ìë¤´ÈÓ¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼êÎÁÍý¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¤¹¤°¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ø12»þ²á¤®¤¿¤«¤éµ¢¤ê¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥×¥ì¡¼¥ó¥µ¥ï¡¼¡Ö¥¿¥³¥Ï¥¤¡×¤ÈµþµÞ³÷ÅÄ±Ø¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡ØµþµÞ³÷¥¿¥³¥Ï¥¤±Ø¡Ù¤È¤·¤Æ18¡¢19Æü¡¢6·î8¡¢9Æü¤Ë¤Ï3³¬¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à2ÈÖÀþ¥Û¡¼¥à¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¼ò¤Èñ»Ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¼ò¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ªÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²»À¼¤µ¤ó¤¬ÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËþµÊ¡£¡Ö¼«Ê¬¤â½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤ª¼ò¤¬°û¤á¤ë¤Î¤ÏÇØÆÁ´¶¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£