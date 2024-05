03-04シーズン以来20年ぶりのプレミアリーグ優勝を狙うアーセナル。公式戦は1試合を残すのみだが、2位アーセナルが優勝するには19日に行われるエヴァートン戦に勝利した上で、首位のマンチェスター・シティがウェストハム戦に負けるか、引き分ける必要がある。アーセナルにとっては少し不利な状況だが、プレミアリーグのタイトルの行方は最終節まで分からない。



そんなアーセナルは来季24-25シーズンのホームユニフォームを発表した。このホームユニフォームには、89-90シーズン以来34年ぶりの変更点があり、クラブバッジではなくアーセナルの大砲のロゴのみがプリントされている。





The Year of the Cannon ⚪️



Our new 24/25 Arsenal x @adidasFootball home kit is available now