¡Ö»ä¤â¿Í´Ö¤À¡×¡¡¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡¢¥·¥Æ¥£ÀïGK¥ª¥ë¥Æ¥¬¤È¤Î1ÂÐ1¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î´õË¾¤ò¸ì¤ë
14Æü¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨ÂÐÀï¤·¡¢0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÔÀï¤Ë¤è¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óFW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤³¤Î»î¹ç85Ê¬¤ËË¬¤ì¤¿·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£±Ñ¡ØThe Standard¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥ó¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ò¤·¤¿¥·¥Æ¥£GK¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¤ò¾Þ»¿¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»î¹çÅ¸³«¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ì¤ë¤Î¤Ï»þ´ü¾°Áá¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥½¥ó¤ÏÍèµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¸À¤¦¤Î¤Ï»þ´ü¾°Áá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥´¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤¬¥¯¥é¥Ö¤ËÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×
º£µ¨¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦U¤È¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Î¤ß¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËÉé¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°5°Ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£ºÇ½ªÀá¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£