¹â¶¶¹îÅµ¡¢BS»þÂå·à¡ÖÂç²¬±ÛÁ°¡×¿·¤¿¤ÊÂç²¬ÃéÁêÌò¤Ë·èÄê¡Ö´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç°ìÇÕ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¤¬¡¢6·î23Æü¤«¤é NHK BS ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë»þÂå·à¡ÖÂç²¬±ÛÁ°¡×¡Ê¸á¸å6»þ45Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè7¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¼çÌò¡¦Âç²¬ÃéÁê¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ê»þÂå·à¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿BS»þÂå·à¡ÖÂç²¬±ÛÁ°¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ10Ç¯¡£Âè7¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¤Ï¡¢Åì»³µªÇ·¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿Âç²¬ÃéÁêÌò¤Ë¹â¶¶¤ò·Þ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¾ð¤Ë¸ü¤¯ÃÒÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿Ì¾Êô¹Ô¤Î¡ÈÂç²¬ºÛ¤¡É¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤Ç¿´Í¥¤·¤¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò°õ¾ÝÅª¤Ë±é¤¸¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢»þÂå·à¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼Ìò¤Ë¡ÖÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æº£²ó¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç²¬ÃéÁê¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÇÍýÃÎÅª¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤Ç¹¾¸Í½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ëÄ®Êô¹Ô¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤¤¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¾ðÌ£Ë¤«¤Ê¤ªÊô¹ÔÍÍ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²û¤Î¿¼¤¤ÃéÁê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ä¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÍÌ¾¤Ê¡ÈÂç²¬ºÛ¤¡É¤Î¿ô¡¹¤òÀâÆÀÎÏ»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¸¤Ä¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤â¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¹¥Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¼«¿È¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÃéÁêÌò¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÃéÁê¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Èº£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¹â¶¶¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¤Ï¿Æ»Ò¤Î¾ð¤äÃË½÷¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ¹¾¸Í¤ËÊë¤é¤¹Ä®¿Í¤äÉð»Î¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Þ¤ÇÉÁ¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤ä¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë
BS»þÂå·à¡ÖÂç²¬±ÛÁ°7¡×¤Ï6·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å6»þ45Ê¬³«»Ï¡ÊÏ¢Â³8²ó¡ËËè½µÆüÍË¸á¸å6»þ45Ê¬¡Á7»þ28Ê¬[BS][BSP4K]¡¿ ¡ÊºÆ¡ËËè½µ¶âÍË ¸á¸å7»þ30Ê¬¡Á8»þ13Ê¬[BSP4K]