¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢£Ç£Ä£Ð¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¤ÏÁ°Ç¯Èæ4.2¡óÁý¡¡Í¢½Ð¤¬¥×¥é¥¹Å¾´¹
[¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À¯ÉÜ¡¦Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬£±£·ÆüÈ¯É½¤·¤¿Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¿¤ÓÎ¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç£´¡¥£²¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£²È·×»Ù½Ð¤¬Áý²Ã¤·¡¢Í¢½Ð¤â¹¥Å¾¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï£³¡¥£¹¡óÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££²£°£²£³Ç¯Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î£Ç£Ä£Ð¿¤ÓÎ¨¤Ï£²¡¥£¹¡ó¤Ë¼ã´³²¼Êý²þÄê¤µ¤ì¤¿¡£
£³»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿Í¢½Ð¤¬£²¡¥£²¡óÁý²Ã¡£Ãæ¶ä¤Î¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡¦¥é¥·¡¼¥ÉÁíºÛ¤Ï¡Öº£¸å¡¢Í¢½Ð¤ÏÄÌÇ¯¤Ç²þÁ±¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂÐ³°¡¦¹ñÆâ»ØÉ¸¤ÏÃ»´üÅª¤Ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢µ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¤ÎÁ°»ÍÈ¾´üÈæ¤Ç¤Ï£±¡¥£´¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤Ï£±¡ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤À¤Ã¤¿¡£
·Ð¾ï¹õ»ú¤Ï£±£¶£²²¯¥ê¥ó¥®¡Ê£³£´²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡Ë¤Ë³ÈÂç¡£Á°»ÍÈ¾´ü¤Ï£¹²¯¥ê¥ó¥®¤Þ¤ÇµÞ¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£