【東京マルイ再販情報:5月14日~5月17日分】

東京マルイは、ガスブローバック「M92F クロームステンレス」(17,380円)と「M45A1 ブラック」(20,680円)に加え、次世代電動ガン「G36Cカスタム」(54,780円)を、5月14日から5月17日にかけて再販した。

「M92F クロームステンレス」は、長年アメリカ軍の制式採用ハンドガンとして活躍し続けた「M92F」を、クロームステンレスモデルとしてガスブローバックにしたもの。ラバーコーティングしたブラックのグリップと、硬質クロームメッキのコントラストが魅力となっている。

「M45A1 ブラック」は、アメリカ海兵隊が制式採用した「M45A1 CQBピストル」を、ブラックカラーバージョンとしてガスブローバックにしたもの。スライドやレイル一体型フレーム、各種レバー類がブラックで統一されており、G10タイプのグリップも本モデル専用カラーとなっている。

「G36Cカスタム」は、各国の軍や警察でCQB(=近接戦闘)任務や要人警護などに用いられるG36Cを、同社の「次世代電動ガン」シリーズより再現したもの。光学機器搭載を前提としたロングタイプのアッパーレイルや、ハンドガード側面と下部に設けたマウントレイルによって拡張性が高められている他、チークピースやラバー製グリップカバーを装備している。

「M92F クロームステンレス」詳細

「M45A1 ブラック」詳細

「G36Cカスタム」詳細

価格:17,380円 全長:216mm 銃身長:106mm 重量:755g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:26+1発(1発は本体に装填した場合)価格:20,680円 全長:222mm 銃身長:113mm 重量:823g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:27+1発(1発は本体に装填した場合)価格:54,780円 全長:530/745mm(ストック展開時) 銃身長:260mm 重量:2,930g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー 装弾数:50発

