Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¡¢¥¬¥¹¥Ö¥í¡ÖM92F ¥¯¥íー¥à¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡×¤Ë¡ÖM45A1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ê¤ÉÁ´3ÅÀºÆÈÎ¡ª
¡¡Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Ï¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¡ÖM92F ¥¯¥íー¥à¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡×¡Ê17,380±ß¡Ë¤È¡ÖM45A1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê20,680±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¡À¤ÂåÅÅÆ°¥¬¥ó¡ÖG36C¥«¥¹¥¿¥à¡×¡Ê54,780±ß¡Ë¤ò¡¢5·î14Æü¤«¤é5·î17Æü¤Ë¤«¤±¤ÆºÆÈÎ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖM92F ¥¯¥íー¥à¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀ©¼°ºÎÍÑ¥Ï¥ó¥É¥¬¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤¿¡ÖM92F¡×¤ò¡¢¥¯¥íー¥à¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¥é¥Ðー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤È¡¢¹Å¼Á¥¯¥íー¥à¥á¥Ã¥¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖM45A1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ¤¬À©¼°ºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖM45A1 CQB¥Ô¥¹¥È¥ë¡×¤ò¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¹¥é¥¤¥É¤ä¥ì¥¤¥ë°ìÂÎ·¿¥Õ¥ìー¥à¡¢³Æ¼ï¥ì¥ÐーÎà¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢G10¥¿¥¤¥×¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤âËÜ¥â¥Ç¥ëÀìÍÑ¥«¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖG36C¥«¥¹¥¿¥à¡×¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î·³¤ä·Ù»¡¤ÇCQB¡Ê=¶áÀÜÀïÆ®¡ËÇ¤Ì³¤äÍ×¿Í·Ù¸î¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëG36C¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¼¡À¤ÂåÅÅÆ°¥¬¥ó¡×¥·¥êー¥º¤è¤êºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¸÷³Øµ¡´ïÅëºÜ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥Ã¥Ñー¥ì¥¤¥ë¤ä¡¢¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥ÉÂ¦ÌÌ¤È²¼Éô¤ËÀß¤±¤¿¥Þ¥¦¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÈÄ¥À¤¬¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥Áー¥¯¥Ôー¥¹¤ä¥é¥ÐーÀ½¥°¥ê¥Ã¥×¥«¥Ðー¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖM92F ¥¯¥íー¥à¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡×¾ÜºÙ²Á³Ê¡§17,380±ß Á´Ä¹¡§216mm ½Æ¿ÈÄ¹¡§106mm ½ÅÎÌ¡§755g¡Ê¶õ¥Þ¥¬¥¸¥ó´Þ¤à¡Ë ÃÆ´Ý¡§6mm BB¡Ê0.2～0.25g¡Ë Æ°ÎÏ¸»¡§ÀìÍÑ¥¬¥¹ ÁõÃÆ¿ô¡§26¡Ü1È¯¡Ê1È¯¤ÏËÜÂÎ¤ËÁõÅ¶¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë
¡ÖM45A1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¾ÜºÙ²Á³Ê¡§20,680±ß Á´Ä¹¡§222mm ½Æ¿ÈÄ¹¡§113mm ½ÅÎÌ¡§823g¡Ê¶õ¥Þ¥¬¥¸¥ó´Þ¤à¡Ë ÃÆ´Ý¡§6mm BB¡Ê0.2～0.25g¡Ë Æ°ÎÏ¸»¡§ÀìÍÑ¥¬¥¹ ÁõÃÆ¿ô¡§27¡Ü1È¯¡Ê1È¯¤ÏËÜÂÎ¤ËÁõÅ¶¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë
¡ÖG36C¥«¥¹¥¿¥à¡×¾ÜºÙ²Á³Ê¡§54,780±ß Á´Ä¹¡§530/745mm¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯Å¸³«»þ¡Ë ½Æ¿ÈÄ¹¡§260mm ½ÅÎÌ¡§2,930g¡Ê¶õ¥Þ¥¬¥¸¥ó´Þ¤à¡Ë ÃÆ´Ý¡§6mm BB¡Ê0.2～0.28g¡Ë Æ°ÎÏ¸»¡§8.4V¥Ë¥Ã¥±¥ë¿åÁÇ1300mAh¥ß¥ËS¥Ð¥Ã¥Æ¥êー ÁõÃÆ¿ô¡§50È¯
(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.