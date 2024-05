【アメイジング・ヤマグチ ジョーカー Ver.1.5】価格:9,900円5月22日 予約開始12月 発売予定

海洋堂は、アクションフィギュア「アメイジング・ヤマグチ」シリーズより「ジョーカー Ver.1.5」の予約を5月22日より開始する。価格は9,900円。12月発売予定となる。

本商品は、山口勝久氏原型製作による「アメイジング・ヤマグチ」シリーズのDCキャラクター第5弾として登場した「ジョーカー」をVer.1.5として新たに販売するフィギュア。ナイフやトランプなど付属品のラインナップも増え、より「ジョーカー」らしさを追求したものとなっている。

□「アメイジング・ヤマグチ ジョーカー」のページ

(C)JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics.