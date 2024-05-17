A¤§¡ªgroup¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂç¤Î¥±¥ó¥«¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡Ç¯¾å¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤½¤Ã¤«¤é¸ýÍø¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤âÃçÄ¾¤ê¤Ï¡Ä
¡¡15Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤¬17Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤Ç¤ÎÂç¥²¥ó¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡Ö¥±¥ó¥«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¤Ç¤Ã¤«¤¤¡©¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢º´Ìî¾½ºÈ¤Ï¡Ö1È¯¤Ç¤Ã¤«¤¤¤Î¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÍ£°ì¤Ç¤Ã¤«¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤³2¿Í¡×¤ÈËöß·À¿Ìé¤ÈÀµÌçÎÉµ¬¤ò»Ø¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÀµÌç¤ÏÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ë²Ì¡¢¥Ö¥í¥°¤Î¹¹¿·»þ´Ö¼é¤í¤¦¤¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¥Ð¡¼¥ó¡Ê¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤êÀÑ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Ëöß·¤â¡Ö¤Á¤êÀÑ¤â¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ß·Éô¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÃÂê¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤ë¤È¡¢Ëöß·¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦·ë¹½Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£4Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¡£¤â¤¦Á´Á³Âç¾æÉ×¡×¡¢ÀµÌç¤â¡Ö·ëÀ®¤·¤Æ1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤¤¬¡Ö¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¼ê¤¨¤È¤«¤Ï½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËöß·¡£´ä°æ¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¸«¤Æ¤¿¡©¡×¤È¤âÌä¤¦¤È¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¼ê¤¨¤È¤«¤Ï½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¸À¤¤¹ç¤¤¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡Ëöß·¤Ï¡ÖÅöÊ¬¤½¤Ã¤«¤é¸ýÍø¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¾®Åç·ò¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤ÈËÍ¡¢3¿Í¤Ç¡¢ÀµÌç¡¢¾®Åç¡¢Ëöß·¤Ç¥é¥¸¥ª¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£2½µ´Ö¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¡¢·î2¤ÏºÇÄã¤Ç¤â3¿Í¤Ç1»þ´Ö¤Ï¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö2¿Í¶¦²¶¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¬¤³¤Ã¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¤È¡¢Ëöß·¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾®Åç¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃçÄ¾¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ëöß·¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤½¤ÎÏÃ¤ò»¨»ï¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÌç¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢ÀµÌç¤Ë¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È»¨»ï¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ï¡É¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤éÀµÌç¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤É¤Ã¤«¤Î³Ú²°¤ËÀè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤Èº´Ìî¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÀµÌç¤¯¤ó¤ÏÀ¿¤¯¤ó¤ÎÌÜ¸«¤ë¤±¤É¡¢À¿¤¯¤ó¤ÏÀµÌç¤¯¤ó¤ÎÌÜ¸«¤¤¤Ò¤ó¤â¤ó¡×¤ÈË½Ïª¤¹¤ë¤È¡¢Ëöß·¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÀ©»ß¡£´ä°æ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤é¤ä¤á¤È¤±¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢Ëöß·¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ß·Éô¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯É½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ëöß·¤Ï¡Ö¤â¤¦Ãç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡×¤ÈºÆ¤ÓÏÃ¤·¤¿¡£