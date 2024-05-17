Áð¤Ê¤®¹ä¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡õÃæÀîÂç»Ö¤Î°Ï¸ë¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¬¡Ä³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¸ëÈ×»Â¤ê¡Ù¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ°§»¢¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Áð¤Ê¤®¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¢Ô¢Â¼È»¡¢ÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÑÍºá»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¼¤È°ú¤Îö¤«¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢Éð»Î¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤òÅÒ¤±µØÆ¤¤Á¤ËÄ©¤à¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£ÑÍºá¤ËìÊ¤á¤é¤ì¤¿Ï²¿Í¡¦ÌøÅÄ³ÊÇ·¿Ê¤òÁð¤Ê¤®¹ä¡¢³ÊÇ·¿Ê¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦¤ª¸¨¤òÀ¶¸¶²ÌÌí¤¬±é¤¸¤¿¡£
Áð¤Ê¤®¤Ï¡¢»þÂå·à¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤À¤«¤é¸«¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö»þÂå·à¤Ï¼ã¤¤Êý¤È¤«Â¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¾®¼ª¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤À¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï°Ï¸ë¥·¡¼¥ó¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö°Ï¸ë¤Î¥ë¡¼¥ëÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÃÖ¤¯¤È¤³¤í¤À¤±¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢èß²°¤Î¼êÂå¡¦ÌïµÈÌò¤ò±é¤¸¤¿ÃæÀî¤¬¡Ö°Ï¸ë¤Î¥ë¡¼¥ëÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
ÃæÀî¤ÈÀ¶¸¶¤Ï»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë°Ï¸ë¤Î¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÃæÀî¤¬¡Ö°Ï¸ë¤òÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÎý½¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥»¥Ã¥È¤ÎÃ¼¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢À¶¸¶¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢Éé¤±Àï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÀî¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤ËÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤¬¤Î¤¾¤¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤Î¤¾¤¤¤Æ¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¬°Ï¸ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡Á!¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÑÍºá»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¼¤È°ú¤Îö¤«¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢Éð»Î¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤òÅÒ¤±µØÆ¤¤Á¤ËÄ©¤à¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£ÑÍºá¤ËìÊ¤á¤é¤ì¤¿Ï²¿Í¡¦ÌøÅÄ³ÊÇ·¿Ê¤òÁð¤Ê¤®¹ä¡¢³ÊÇ·¿Ê¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦¤ª¸¨¤òÀ¶¸¶²ÌÌí¤¬±é¤¸¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï°Ï¸ë¥·¡¼¥ó¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö°Ï¸ë¤Î¥ë¡¼¥ëÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÃÖ¤¯¤È¤³¤í¤À¤±¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢èß²°¤Î¼êÂå¡¦ÌïµÈÌò¤ò±é¤¸¤¿ÃæÀî¤¬¡Ö°Ï¸ë¤Î¥ë¡¼¥ëÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
ÃæÀî¤ÈÀ¶¸¶¤Ï»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë°Ï¸ë¤Î¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÃæÀî¤¬¡Ö°Ï¸ë¤òÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÎý½¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥»¥Ã¥È¤ÎÃ¼¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢À¶¸¶¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢Éé¤±Àï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÀî¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤ËÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤¬¤Î¤¾¤¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤Î¤¾¤¤¤Æ¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¬°Ï¸ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡Á!¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£