【トワツガイ】7月23日20時 サービス終了予定

スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ツガイ育成バトルファンタジーRPG「トワツガイ」のサービスを7月23日20時に終了する。

本作は2023年2月に配信が開始されたスマートフォン向けのバトルファンタジーRPG。過酷な運命に立ち向かう少女たちによるドラマが描かれる作品として展開されていた。サービス終了の理由としては、より良いサービスを提供できるよう尽力したものの、今後満足のいくサービスの提供が困難であるという結論に至ったためとしている。

本日5月17日12時のサービス終了の告知にあわせてゲーム内通貨にあたるジェムの販売が終了。正式にサービスが終了する7月23日20時までゲーム内イベントの更新が予定されている。そのほか、未使用のジェムの払い戻しも予定。

また、ゲーム自体のサービスは終了となるものの、二次創作のWebファンコミュニティ「トワツガイ Fans」のサービス開始が告知され、事前登録の受付けも開始した。白本奈緒氏のシナリオとエボルブ制作のSpineアニメーション、声優陣がフルボイスで演じるメインストーリーの続編が描かれる。

□「トワツガイ Fans」のページ

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.