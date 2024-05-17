¾ëÅÄÍ¥¡¢SANKYO¥¬¥ó¥À¥à¿·µ¡¼ïÈ¯É½²ñ¤Ç¡Ö¿·CM¤Ï±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾ëÅÄÍ¥¡Ê38¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿SANKYO¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³µ¡¼ï¡ÖP¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡¡ºÆÍè¡ÝÇò¤°ì³Ñ½Ã¤È¹õ¤»â»Ò¡Ý¡×¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¾ëÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¡£È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¿·CM¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·µ¡¼ï¤Ï¡Ö¡È¥Õ¥¡¥ó¡É¤¬Áª¤Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íÂç¾Þ2021¡×¤ÇÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖP¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×¡Ê2021Ç¯8·îÆ³Æþ¡Ë¤ÎÀµÅý¸å·Ñµ¡¡£¥²¡¼¥àÀ¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¡Ö±ÇÁü¡×¡ÖÌòÊª¡×¡ÖRUSH¡×¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°ºî¤ò¾å²ó¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Îµ¡³£¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î5Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡CM¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¿Ê²½¤ÎÏ¢Â³¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¾ëÅÄ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¡¢CG¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬¾ëÅÄ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¾ëÅÄ¤ÏCG¤È¼Â¼Ì¤Î¶¦Â¸¤Ë¡ÖËÍ¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÈÆ±¤¸²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¾ëÅÄÍ¥¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤Õ¤À¤ó¤Ï¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£CM¤Ï¡¢¶È³¦No.1¤Î¹¹ðÎÌ¤Ç26Æü¤Þ¤ÇÂçÎÌÊü±Ç¤µ¤ì¡¢8·î3Æü¤«¤é¤ÏÂè2ÃÆ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ëÅÄ¤Ï¸½ºß¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¡ÖTOKYO¡Áthe¡¡city¡¡of¡¡music¡¡and¡¡love¡Á¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ê¤É¤È¥Ñ¥Á¥ó¥³¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¤¸¡£¸ä³Ú¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¡Ê¿·µ¡¼ï¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSANKYOÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤ÎÅì¶¿ÍµÆó»á¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¿·µ¡¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ³ÊÔ¤Î³«È¯¤ÏÂçÊÑ¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼¡£SNS¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¡¼¥ë¤µ¤ó¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£