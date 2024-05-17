Ã¦ÃºÁÇ²½¤Ø2Ë¡À®Î©¡¢»²±¡ËÜ²ñµÄ¡¡Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÃÏ²¼ÃùÎ±¤È¿åÁÇ¿ä¿Ê
¡¡¹©¾ì¤äÈ¯ÅÅ½ê¤Ê¤É¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤ò²ó¼ý¤·ÃÏ²¼¤ËËä¤á¤ÆÃùÎ±¤¹¤ë¡ÖCCS¡×¤Î»ö¶È´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·Ë¡¡ÖCCS»ö¶ÈË¡¡×¤¬17Æü¡¢»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è¡¢À®Î©¤·¤¿¡£À¸»º²áÄø¤ÇÇÓ½Ð¤¹¤ëCO2¤¬¾¯¤Ê¤¤¿åÁÇ¤ÎÍøÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·Ë¡¡Ö¿åÁÇ¼Ò²ñ¿ä¿ÊË¡¡×¤âÀ®Î©¡£Ã¦ÃºÁÇ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¤³¤ì¤é¤Î¿·Ë¡¤òÄÌ¤¸¡¢2050Ç¯¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÀ¯ÉÜÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡CCS¤ÏCO2¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢±ÕÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¿¼¤µÀé¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÃÏÃæ¤ËËä¤á¤ë»ö¶È¤Ç¡¢»î·¡¤äÃùÎ±¤Îµö²ÄÀ©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¤¬Ãì¡£À¯ÉÜ¤Ï30Ç¯¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£