¤¯¤¹¤ê¤ÎÁë¸ý¤¬Ä«°Â¸åÀÚ¤êÊÖ¤¹¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤ÎÌô¼õ¼è¤êÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¾Ú¼Â¸³¥¨¥ê¥¢¤Ç³«»Ï
¡¡¤¯¤¹¤ê¤ÎÁë¸ý<5592.T>¤¬Ä«°Â¸å¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅÅ»Ò½èÊýäµ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤¢¤ë»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Î¥»¥Ö¥ó¨¡¥¤¥ì¥Ö¥ó£±£´Å¹ÊÞ¤Ë¡¢¡Ö¥»¥ë¥Õ½èÊýäµ¼õÉÕµ¡¡×¤È¡Ö¤ªÌô¼õ¼è¤ê¥í¥Ã¥«ー¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤òÍ¶¤¦³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÅÅ»Ò½èÊýäµ¤ò¤â¤È¤Ë¼õÉÕ¥µー¥Ó¥¹¤«¤éÍ½Ìó¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Ä´ºÞÌô¶É¤¬½àÈ÷¤·¤¿Ìô¤ò¡¢¥»¥Ö¥ó¨¡¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥«ー¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS