¡ÚÂçºåÈ¯¡ÛÌÀÂÀ»Ò¤ÎÀ¸´¶¤ÈÇ»¸ü¤µ¤ËÃæÆÇ¼ÔÂ³½Ð¡ªÌÀÂÀ»Ò¹¥¤¤Î¤¿¤á¤ÎÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹
ÌÀÂÀ»Ò¹¥¤¤Î ÌÀÂÀ»Ò¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î ÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¥½¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤«¡©
ÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£ÊÐ°¦¼Ô¤¬ºî¤ë¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤ÎÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£ÀìÌçÅ¹¤ÎÌ£¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆÈ¼«¤Ë¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿µæ¶Ë¤ÎÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¡£¡ãÆü¤Ë¤Á¸ÂÄê¡¦´°Á´Í½ÌóÀ©¡ä¡ÉÌÀÂÀ»Ò¤ÎËþÂ´¶¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÉÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£ÀìÌçÅ¹¤ÎÌ£¤Ç¡¢´ØÀ¾¤ÎÌÀÂÀ»Ò¹¥¤¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤â¤¦Â¾¤ÎÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¤ÈÃæÆÇ¼ÔÂ³½Ð¤Î¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª
ÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£ÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÌÀÂÀ»Ò¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ÎäÅà¤À¤«¤é¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡¢ÌÍ¤ËÍí¤ß¤Ä¤¯Ç»¸ü¤Ê¥½¡¼¥¹¡ÜÀ¸ÌÀÂÀ»Ò¤ÎìÔÂô¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÌÀÂÀ»Ò¤ÎËþÂ´¶¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ÇîÂ¿¤ÎÌÀÂÀ»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌÀÂÀ»Ò¤È¡¢À¸Æý¤È±ö¤À¤±¤Çºî¤é¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¥Ð¥¿¡¼¤ò´ë¶È¥Ò¥ß¥Ä¤ÎÇÛ¹çÈæÎ¨¡õÀ½Ë¡¤ÇÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÍ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÍí¤ó¤ÀÌÀÂÀ»Ò¤È¥Ð¥¿¡¼¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥½¡¼¥¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤ÎËþÂ´¶¤Ë¡ÖÅ®¤ì¤Æ¡×¤Û¤·¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÌÀÂÀ»Ò¤òÀ¸¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÄÉ¤¤ÌÀÂÀ»Ò¡×¤È¤·¤ÆÊÌÅº¤¨¤Ç¥»¥Ã¥È¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤ËÍí¤ó¤ÀÌÍ¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¤ª¼¡¤ÏÀ¸ÌÀÂÀ»Ò¤Èº®¤¼¤Æ¤è¤êÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡ÄÌÜ¤¯¤ë¤á¤¯ÌÀÂÀ»Ò¤ÎËþÂ´¶¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
»ä¤ÎÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ë°ìÈÖ¹ç¤¦Ì£ÉÕ¤±¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¿É¤µ¤ÎÌÀÂÀ»Ò¤ò¸·Áª¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤ò¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹ÀìÍÑ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÌÀÂÀ»Ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¿·¤¿¤ÊÍßË¾¤¬Í¯¤¤¿¤Á¡Ä
¤¤¤Ä¤â»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇîÂ¿¤ÎÌÀÂÀ»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤ËÆÍ·â¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤íÇ®°Õ¡ÊÀª¤¤¡©¡Ë¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡Ä¤¸¤ã¤¢¡¢ºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¤È¶¦Æ±³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í¡¢¥×¥Á¥×¥Á¤È¤Ï¤¸¤±¤ëÎ³´¶¤ÈÃå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤Î¡ÖÌµÃå¿§¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÌÀÂÀ»Ò¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹ÀìÍÑ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÌÀÂÀ»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹1¿ÍÁ°¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê£¶£°g¤ÎÌÀÂÀ»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡©
¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ÊÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¡Ú»öÁ°²òÅàÉÔÍ×¡Û¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¹¥¿¤òè§¤Ç¤ë¤ªÆé¤ò²Ð¤Ë¤«¤±¤ë»þ¤ËÎäÅà¸Ë¤«¤é½Ð¤»¤Ð¡¢ÌÍ¤¬è§¤Ç¾å¤¬¤ëº¢¡ÊÌó£²£°Ê¬¸å°Ì¡Ë¤Ë¤Ï²òÅà¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡¢Á°¤â¤Ã¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ç²òÅà¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡ª
¤½¤·¤Æ¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤ÎÂÞ¤Ë¤Ï¥Þ¥ÁÉÕ¤¤ÎÂÞ¤òºÎÍÑ¡£Éõ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÄìÌÌ¤Î¥Þ¥Á¤ò¹¤²¡¢¼«Î©¤·¤¿ÂÞ¤ËÅòÀÚ¤ê¤·¤¿è§¤Ç¤¿¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤òÄ¾ÀÜ¥¤¥ó¡ª¤ªÈ¤¤ä¥È¥ó¥°¤Çº®¤¼¤ë¤ÈÃæ¤Î¥½¡¼¥¹¤ÈÌÍ¤¬¤è¤¯Íí¤ó¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤¯¤¤ì¤¤¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡ª
ÂÞ¤«¤é¤ª»®¤Ë°Ü¤»¤Ð¥Ü¥¦¥ëÍ×¤é¤º¤ÇÀö¤¤Êª¤¬¸º¤é¤»¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¤ÏÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¤ªÅ¹¤ÇÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤ªÅ¹¤âÈþÌ£¤·¤¤¤±¤ì¤É¡ÖÌÀÂÀ»Ò´¶¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤ÎÌÀÂÀ»ÒÍß¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì»®¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤º¡Ä¡£
ÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ºî¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤±¤ì¤É¡ÖÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¡Ä¡ª¡ª¡×
¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÇËÜÅö¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Ìó£±£³Ç¯Á°¡£ÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢ÌÀÂÀ»Ò¹¥¤¤¬ËÜÅö¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¡Èµæ¶Ë¤ÎÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤éÍ×Ë¾¤ÎÀ¼¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DATA
ÂçºåÌÀÂÀ»Ò¥é¥Ü¡¿ÌÀÂÀ»Ò¹¥¤¤Î ÌÀÂÀ»Ò¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î ÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¥½¡¼¥¹
¡ãÁª¤Ù¤ë¿É¤µ¡ä¥Þ¥¤¥ë¥É¡¦¥Ô¥ê¿É¤Î£²¼ïÎà¡¡£±ÂÞ£²¿©Æþ¤ê¡ÊÌÀÂÀ»Ò¥Ð¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡¦¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑÌÀÂÀ»Ò¡¡³Æ£²ÂÞÆþ¤ê¡Ë
¢¨ÌÍ¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û£·£µ£ç¡ß£²¡¡¡Ê1¿©Ê¬¡§¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£´¥ÌÍ£±£°£°gÍÑ¡Ë
¡ÚÊÝÂ¸ÊýË¡¡Û-18¡î°Ê²¼¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£