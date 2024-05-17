¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡ÖºÇ¸å¤Î»£±Æ¡×¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡Èå«¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡ÖÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤Ï19Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ø´ø´±¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö5·î19Æü¤Îº£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ëºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÃ´ÅöÉû¼ÒÄ¹¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹»á¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î»£±Æ¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2015Ç¯10·î¤«¤é¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¡£9µ¨¤ÎºßÀÒ´ü´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤äUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÀ©ÇÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢8¤Ä¤â¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°ì»þ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢À©ÇÆ¤Ê¤É4´§¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¡Ê¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¡Ë¤Î¤ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë»Ä¤·¤¿°ÎÂç¤Ê¸ùÀÓ¤¬²â¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£µ¨ºÇ½ªÀá¤È¤Ê¤ë19Æü¤Î¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Î´Ñ½°¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤¬ËÜµòÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢8¤Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥¨¥Ð¥ó¥¹»á¤Ï¡ÖÈà¤ÎºßÇ¤´ü´ÖÃæ¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ø¼°SNS¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ó¥Ç¥ª¡×¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬º£¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡×¡ÖÈá¤·¤ß¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¿Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¤Î¤¤¤¤´Ø·¸¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤â²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃÛ¤¾å¤²¤¿å«¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë