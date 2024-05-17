¡Ö¶¦Æ±¿Æ¸¢¡×Äê¤á¤¿²þÀµÌ±Ë¡¤¬À®Î©¡Ä»²µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è
¡¡Î¥º§¸å¤âÉãÊìÁÐÊý¤¬¿Æ¸¢¤ò»ý¤Ä¡Ö¶¦Æ±¿Æ¸¢¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÃì¤È¤¹¤ë²þÀµÌ±Ë¡¤Ê¤É¤¬¡¢£±£·Æü¸á¸å¤Î»²±¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¡¢À®Î©¤·¤¿¡£
¡¡²þÀµË¡¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¸å¤Î¿Æ¸¢¼Ô¤òÉãÊì¤Î°ìÊý¤Ë¸Â¤ë¡ÖÃ±ÆÈ¿Æ¸¢¡×¤Î¤ß¤òÄê¤á¤¿¸½¹Ô¤Îµ¬Äê¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÉãÊì¤¬¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ì¤Ð¶¦Æ±¿Æ¸¢¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÉãÊì¤Î¶¨µÄ¤¬Ä´¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬¿Æ¸¢¼Ô¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Î¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤ä¡¢ÉãÊì´Ö¤Î£Ä£Ö¡Ê²ÈÄíÆâË½ÎÏ¡Ë¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¿Æ¸¢¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±¿Æ¸¢¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¶ÛµÞ¤Î¼ê½Ñ¤Ê¤É¡ÖµÞÇ÷¤Î»ö¾ð¡×¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ±ÆÈ¤Ç¿Æ¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡²þÀµË¡¤Ï¸øÉÛ¤«¤é£²Ç¯°ÊÆâ¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÎ¥º§¤·¤ÆÃ±ÆÈ¿Æ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»Ü¹Ô¸å¤Ë²ÈºÛ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¶¦Æ±¿Æ¸¢¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£