PCÍÑ¡ÖGhost of Tsushima Director¡Çs Cut¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬¤Ä¤¤¤ËPCÈÇ¤ÇÅÐ¾ì!!

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PC 用ソフトウェア「Ghost of Tsushima Director’s Cut」を日本国内に向けて本日2024年5月17日(金)に発売いたしました。Steam および Epic Games Store にて購入いただけます。

「Ghost of Tsushima」は、2020年に PlayStation4 用ソフトウェアとして発売され、全世界で大ヒットを記録したオープンワールド時代劇アクションアドベンチャー。2021年には、ゲーム本編に加えて追加ストーリー「壹岐之譚」やオンライン協力プレイモード「Legends/冥人奇譚」なども収録した「Ghost of Tsushima Director's Cut」が PlayStation5/PlayStation4 用に発売され、こちらも高い評価を得た。





この「Ghost of Tsushima Director's Cut」の PC版が、ついに本日2024年5月17日(金)に発売となった。

【物語】

文永(十三世紀後半)、コトゥン・ハーン率いるモンゴル帝国(大元)の大軍勢が、日本侵攻の足掛かりとして対馬に上陸した。島を防衛する対馬の武士団は、初めて見る元軍の兵略によって初戦で壊滅したが――、境井 仁(さかい じん)という名の一人の武士が、かろうじて生き延びていた。仁は、冥府から蘇った者「冥人(くろうど)」として、侍の道に反した戦い方に手を染めることになっても対馬の民を守ろうと決意し、元軍に戦いを挑むのだった……。

【PC版の特徴】

・ゲーム本編、追加ストーリー「壹岐之譚」、オンライン協力プレイモード「Legends/冥人奇譚」を完全収録。クロスプレイに対応し、Windows PC で「Legends/冥人奇譚」を遊ぶプレイヤーは PlayStation5 とPlayStation4 両方のプレイヤーとチームを組み、ゲーム内のボイスチャットでコミュニケーションを取ることができる。*1・フレームレート上限解放と、高性能PCからポータブルゲーミングPCにいたるまで数多くのハードウェアに対応した幅広いグラフィックオプションで「Ghost of Tsushima」の世界を体験しよう。*2

・21:9 のウルトラワイドと 32:9 のスーパーウルトラワイド、さらには 48:9 のトリプルモニターにも対応。細部のアクションまで見逃さずに楽しめる。*2



・NVIDIA DLSS 3、AMD FSR 3、Intel XeSS などのテクノロジーでアップスケーリングとフレーム生成が向上。NVIDIA Reflex と画像品質を向上する NVIDIA DLAA にも対応。*3



・日本語音声に合わせたリップシンク -日本語音声に合わせたリップシンクで、より自然な体験を。それを可能にするのは PC のリアルタイムレンダリングだ。



・操作方法を選択可能:有線接続した DualSenseワイヤレスコントローラーで、ハプティックフィードバックとアダプティブトリガーの感触を楽しもう。*4



・マウスとキーボードでフルカスタマイズ可能な操作を楽しむこともできる。



・ハプティックフィードバック - 臨場感を高める DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックで、剣の振動を感じながら戦いを極めよう。*4



・アダプティブトリガー - アダプティブトリガーの抵抗を利用して弓の精度を高めよう。*4



*1 「Legends/冥人奇譚」モードをプレイするには PlayStation™Network アカウントへのサインインが必要。発売日時点では「Legends/冥人奇譚」のクロスプレイ機能はベータ版となり、後日アップデートによりさらなる拡充が行われる予定。

*2 対応する PC とディスプレイが必要。

*3 対応する PC とグラフィックカードが必要。

*4 ゲームの DualSense ワイヤレスコントローラー機能をすべて利用するには有線接続が必要

■PC用「Ghost of Tsushima Director's Cut」購入ページ

Steam購入ページ

Epic Games Store購入ページ

【タイトル情報】

■PC用「Ghost of Tsushima Director's Cut」

作品名 Ghost of Tsushima Director's Cut

ジャンル オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー

対応機種 PC(Steam/Epic)

発売予定日 2024年5月17日(金)

価格 7,590 円(税込)

CERO Z(18 才以上のみ対象)

発売元 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント





(C)2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions LLC. Ghost of Tsushima is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC in the United States and other countries.

