PCÍÑ¡ÖGhost of Tsushima Director¡Çs Cut¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬¤Ä¤¤¤ËPCÈÇ¤ÇÅÐ¾ì!!
¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢PC ÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖGhost of Tsushima Director¡Çs Cut¡×¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜÆü2024Ç¯5·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Steam ¤ª¤è¤Ó Epic Games Store ¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖGhost of Tsushima¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë PlayStation4 ÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥àËÜÊÔ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÄÉ²Ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÔå´ôÇ·ëý¡×¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¥â¡¼¥É¡ÖLegends¡¿Ì½¿Í´ñëý¡×¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¤·¤¿¡ÖGhost of Tsushima Director's Cut¡×¤¬ PlayStation5/PlayStation4 ÍÑ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡ÚÊª¸ì¡Û
Ê¸±Ê¡Ê½½»°À¤µª¸åÈ¾¡Ë¡¢¥³¥È¥¥¥ó¡¦¥Ï¡¼¥óÎ¨¤¤¤ë¥â¥ó¥´¥ëÄë¹ñ¡ÊÂç¸µ¡Ë¤ÎÂç·³Àª¤¬¡¢ÆüËÜ¿¯¹¶¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤È¤·¤ÆÂÐÇÏ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£Åç¤òËÉ±Ò¤¹¤ëÂÐÇÏ¤ÎÉð»ÎÃÄ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¸µ·³¤ÎÊ¼Î¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ½éÀï¤Ç²õÌÇ¤·¤¿¤¬¡½¡½¡¢¶°æ ¿Î¡Ê¤µ¤«¤¤ ¤¸¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î°ì¿Í¤ÎÉð»Î¤¬¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Î¤Ï¡¢Ì½ÉÜ¤«¤éÁÉ¤Ã¤¿¼Ô¡ÖÌ½¿Í¡Ê¤¯¤í¤¦¤É¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ø¤ÎÆ»¤ËÈ¿¤·¤¿Àï¤¤Êý¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÐÇÏ¤ÎÌ±¤ò¼é¤í¤¦¤È·è°Õ¤·¡¢¸µ·³¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤à¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡ÚPCÈÇ¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¦¥²¡¼¥àËÜÊÔ¡¢ÄÉ²Ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÔå´ôÇ·ëý¡×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¥â¡¼¥É¡ÖLegends¡¿Ì½¿Í´ñëý¡×¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡£¥¯¥í¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Windows PC ¤Ç¡ÖLegends¡¿Ì½¿Í´ñëý¡×¤òÍ·¤Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï PlayStation5 ¤ÈPlayStation4 Î¾Êý¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£*1
¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¾å¸Â²òÊü¤È¡¢¹âÀÇ½PC¤«¤é¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Éý¹¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖGhost of Tsushima¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡£*2
¡¦21:9 ¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¤È 32:9 ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï 48:9 ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ºÙÉô¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£*2
¡¦NVIDIA DLSS 3¡¢AMD FSR 3¡¢Intel XeSS ¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤¬¸þ¾å¡£NVIDIA Reflex ¤È²èÁüÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å¤¹¤ë NVIDIA DLAA ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£*3
¡¦ÆüËÜ¸ì²»À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥¯ -ÆüËÜ¸ì²»À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÊÂÎ¸³¤ò¡£¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï PC ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤À¡£
¡¦ÁàºîÊýË¡¤òÁªÂò²ÄÇ½¡§ÍÀþÀÜÂ³¤·¤¿ DualSense¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¡¢¥Ï¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥È¥ê¥¬¡¼¤Î´¶¿¨¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£*4
¡¦¥Þ¥¦¥¹¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤ÊÁàºî¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¥Ï¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯ - Î×¾ì´¶¤ò¹â¤á¤ë DualSense ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Î¥Ï¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢·õ¤Î¿¶Æ°¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀï¤¤¤ò¶Ë¤á¤è¤¦¡£*4
¡¦¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥È¥ê¥¬¡¼ - ¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥È¥ê¥¬¡¼¤ÎÄñ¹³¤òÍøÍÑ¤·¤ÆµÝ¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤è¤¦¡£*4
*1 ¡ÖLegends¡¿Ì½¿Í´ñëý¡×¥â¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Ë¤Ï PlayStation™Network ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¤¬É¬Í×¡£È¯ÇäÆü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖLegends¡¿Ì½¿Í´ñëý¡×¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¥¤µ¡Ç½¤Ï¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÆü¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£
*2 ÂÐ±þ¤¹¤ë PC ¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬É¬Í×¡£
*3 ÂÐ±þ¤¹¤ë PC ¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤¬É¬Í×¡£
*4 ¥²¡¼¥à¤Î DualSense ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼µ¡Ç½¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÍÀþÀÜÂ³¤¬É¬Í×
¢£PCÍÑ¡ÖGhost of Tsushima Director's Cut¡×¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¾ðÊó¡Û
¢£PCÍÑ¡ÖGhost of Tsushima Director's Cut¡×
ºîÉÊÌ¾ Ghost of Tsushima Director's Cut
¥¸¥ã¥ó¥ë ¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼
ÂÐ±þµ¡¼ï PC¡ÊSteam/Epic¡Ë
È¯ÇäÍ½ÄêÆü 2024Ç¯5·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
²Á³Ê 7,590 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CERO Z¡Ê18 ºÍ°Ê¾å¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë
È¯Çä¸µ ³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
(C)2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions LLC. Ghost of Tsushima is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC in the United States and other countries.
>> PCÍÑ¡ÖGhost of Tsushima Director¡Çs Cut¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬¤Ä¤¤¤ËPCÈÇ¤ÇÅÐ¾ì!! ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é