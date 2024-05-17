¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¡¢¥Ø¥¹¥¹¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡ÄºßÀÒ17Ç¯´Ö¤Ç¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿688»î¹ç½Ð¾ì¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É
¡¡¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ï16Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Ø¥¹¥¹¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¥Æ¥é»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤ò¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ËÊû¤²¤¿¡È¥«¥Ô¥¿¥ó¡É¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢J¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤¬¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÂàÃÄ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¼«¤é¤ÎÀº¿ÀÅªÈèÏ«¡£²áµî¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»Ø´ø´±¤Î¥¥±¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¦¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹´ÆÆÄ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼Â¤Ë5Ì¾¤â¤Î´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤È¤¤¤¦º®ÆÙ¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£J¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤±¤¿¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤¬J¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤ò¿´ÍýÌÌ¤ÇÇº¤Þ¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï38ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯ÎðÌÌ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¡£ÆÃ¤ËÄ¾¶á¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹ø¤ÎÌäÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤¬¡È¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÎÁª¼ê¡É¤È¤·¤ÆÍ×µá¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç³Ú¤·¤á¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£J¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤È¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤ÇËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢ºâÀ¯Æñ¤Ë¶ì¤·¤à¥¯¥é¥Ö¤ÏJ¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¿··ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¸ò¾Ä¤Î¾ì¤âÀß¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Î»ÑÀª¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Îº²¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤¬¤½¤Î¹Ô¤Àè¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½õ¤±¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤¿¡£º£¤äÈà¤Ï¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÎÎò»Ë¤Î1¿Í¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂàÃÄ¤ÎÇØ·Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤Ï1985Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß38ºÐ¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÆîÉô¤Î¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢½£¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¸©¤Ë¤¢¤ë´ðÁÃ¼«¼£ÂÎ¤Î¥í¥¹¡¦¥Ñ¥é¥·¥ª¥¹¡¦¥¤¡¦¥Ó¥¸¥ã¥Õ¥é¥ó¥«½Ð¿È¤Ç¡¢16ºÐ¤ÇÃÏ¸µºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£2003¡Ý04¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¶þ»Ø¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡2013Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¤Ï¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Ú¥¸¥§¥°¥ê¡¼¥Ë¿·´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ë¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¥Ú¥¸¥§¥°¥ê¡¼¥ËÂÎÀ©²¼¤Ç¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¸¥ç¥»¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¸å¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¡£4¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºßÀÒ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»183»î¹ç½Ð¾ì8¥´¡¼¥ë35¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯²Æ¤è¤ê¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ØÉüµ¢¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¾¶á¤Î¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢2018¡Ý19¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ËºßÀÒ¤·¤¿17¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»688»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÎÎòÂåºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¤À¡£39¥´¡¼¥ë119¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±´ü´Ö¤Ç¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊÁ°¿ÈÂç²ñ¤ÎUEFA¥«¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò4²ó¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤ò2²ó¡¢UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤ò1²ó¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤ò1²ó¤È¡¢¹ç·×8¤Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ËºßÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤Î¿ô»ú¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿2009Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥é¡¦¥í¥Ï¡É¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Æî¥¢¥Õ¥ê¥«2010¤äEURO2012¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»¤Ç51»î¹ç½Ð¾ì5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤â¾·½¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤ÎEURO2024¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥«¥ó¥Æ¥é»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤ò¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ËÊû¤²¤¿¡È¥«¥Ô¥¿¥ó¡É¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢J¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤¬¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÂàÃÄ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¼«¤é¤ÎÀº¿ÀÅªÈèÏ«¡£²áµî¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»Ø´ø´±¤Î¥¥±¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¦¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹´ÆÆÄ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼Â¤Ë5Ì¾¤â¤Î´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤È¤¤¤¦º®ÆÙ¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£J¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤±¤¿¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤¬J¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤ò¿´ÍýÌÌ¤ÇÇº¤Þ¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Îº²¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤¬¤½¤Î¹Ô¤Àè¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½õ¤±¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤¿¡£º£¤äÈà¤Ï¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÎÎò»Ë¤Î1¿Í¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂàÃÄ¤ÎÇØ·Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤Ï1985Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß38ºÐ¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÆîÉô¤Î¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢½£¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¸©¤Ë¤¢¤ë´ðÁÃ¼«¼£ÂÎ¤Î¥í¥¹¡¦¥Ñ¥é¥·¥ª¥¹¡¦¥¤¡¦¥Ó¥¸¥ã¥Õ¥é¥ó¥«½Ð¿È¤Ç¡¢16ºÐ¤ÇÃÏ¸µºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£2003¡Ý04¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¶þ»Ø¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡2013Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¤Ï¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Ú¥¸¥§¥°¥ê¡¼¥Ë¿·´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ë¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¥Ú¥¸¥§¥°¥ê¡¼¥ËÂÎÀ©²¼¤Ç¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¸¥ç¥»¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¸å¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¡£4¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºßÀÒ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»183»î¹ç½Ð¾ì8¥´¡¼¥ë35¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯²Æ¤è¤ê¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ØÉüµ¢¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¾¶á¤Î¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢2018¡Ý19¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ËºßÀÒ¤·¤¿17¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»688»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÎÎòÂåºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¤À¡£39¥´¡¼¥ë119¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±´ü´Ö¤Ç¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊÁ°¿ÈÂç²ñ¤ÎUEFA¥«¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò4²ó¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤ò2²ó¡¢UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤ò1²ó¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤ò1²ó¤È¡¢¹ç·×8¤Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ËºßÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤Î¿ô»ú¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿2009Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥é¡¦¥í¥Ï¡É¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Æî¥¢¥Õ¥ê¥«2010¤äEURO2012¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»¤Ç51»î¹ç½Ð¾ì5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤â¾·½¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤ÎEURO2024¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£