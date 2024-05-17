ÀçÂæ¤¬GKÎÓ¾´ÍÎ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤òÊó¹ð¡£¼«Å¾¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¡Ö¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡J£²¤Î¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ï£µ·î17Æü¡¢GKÎÓ¾´ÍÎ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16Æü¤Î¸áÁ°¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÓ¤ÏÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¡£¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤·¡¢·ÚÅÙ¤ÎÂÇËÐ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÎÓ¤Ë²ø²æ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¤·¡¢ÎÓ¤Ë¤è¤ëÂ®¤ä¤«¤ÊÏ¢Íí¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤À¿¿´À¿°Õ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ±Áª¼ê¤Ë¤Ï¸·½ÅÃí°Õ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16Æü¤Î¸áÁ°¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÓ¤ÏÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¡£¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤·¡¢·ÚÅÙ¤ÎÂÇËÐ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÎÓ¤Ë²ø²æ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¤·¡¢ÎÓ¤Ë¤è¤ëÂ®¤ä¤«¤ÊÏ¢Íí¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤À¿¿´À¿°Õ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ±Áª¼ê¤Ë¤Ï¸·½ÅÃí°Õ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô