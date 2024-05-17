¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Ê¤¦¡×¶¶ËÜÍüºÚ¡¢ÈþÆý¤¢¤é¤ï¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª ¡ÖÆü¾ï¤¬²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÌÜ¤Ç¤Ã¤«¤¤¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶¶ËÜÍüºÚ¤µ¤ó¤Ï5·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¶¶ËÜÍüºÚ¡¢ÈþÆý¤¢¤é¤ï¤Ë¡ª¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ì¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÜ¤Ç¤Ã¤«¤¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·åºÎï¤À¤·Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍüºÚ¤Á¤ã¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¤Ê¤¦¡×¡ÖÆü¾ï¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âåºÎï¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:µÈ²¬ À¿±Ù)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¶¶ËÜÍüºÚ¡¢ÈþÆý¤¢¤é¤ï¤Ë¡ª¡Û
¡Ö¤É¤ì¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ÈÂÓ¤ÎÃæ¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤¿¤·¤ÎÆü¾ï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿10Ëç¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÌÜ¤ò¤«¤Ã¤Ô¤é¤¤Ê¤¬¤é¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë»Ñ¤âÈäÏª¡£¤¤ì¤¤¤ÊÃ«´Ö¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡£
ÊÌÆü¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤â¸ø³«¡ª¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï10Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö#filmphotography¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
(Ê¸:µÈ²¬ À¿±Ù)