Âç¹õËàµ¨¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÈïºÒÃÏ¤Ë2000Ëü±ß¡Ö¼«¤éÄ¾ÀÜ¡×¤ªÆÏ¤±¡¡¸©¤È¼·Èø»Ô¡¢ÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¤Ë500Ëü¤º¤Ä
¡¡²Î¼ê¤ÎÂç¹õËàµ¨¡Ê54¡Ë¤¬17Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¡¢4·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏÉü¶½»Ù±ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎµÁ±ç¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î13Æü¡¢Âç¹õ¤ÏZepp¡¡Yokohama¤ÇÈïºÒÃÏÉü¶½»Ù±ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖMAKI's AID ¡È Cheer Up! Ç½ÅÐÈ¾Åç¡ª¡É ¡Á¿ÍÎà¤ß¤Ê¿ÆÀÌ¡¡ Vol.1¡¡Kick off ²£ÉÍ¡Á¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¹¬»Ò¤äA.B.C¡½Z¤é7ÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È´ØÏ¢´óÉÕ¶â¤È¡ÖMAKI's AID ¡Á¿ÍÎà¤ß¤Ê¿ÆÀÌ¤«¤é¡×Êç¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÎáÏÂ6Ç¯1·î1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤ÆÈïºÒ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÊÂ¤Ó¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿¼¤¯¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¡¢¥°¥Ã¥ºÅù¤Î¼ý±×¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Êç¶â¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÐÀî¸©¡¢¼·Èø»Ô¡¢ÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì500Ëü±ß¡Ê·×2000Ëü±ß¡Ë¤òµÁ±ç¶â¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö5·î17Æü¡Á19Æü¡¢³Æ»ÔÌò½ê¡¢¸©Ä£¤ØÂç¹õËàµ¨¼«¤é¤ªÆÏ¤±¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖMAKI's AID¤Ï¡¢º£¸å¤â ¡Á¿ÍÎà¤ß¤Ê¿ÆÀÌ¡Á¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢°ú¤Â³¤Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤ò´ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅµÚ¤Ó¡¢Âç¹õËàµ¨¤Î²»³Ú³èÆ°¤Î¾ì¤òÄÌ¤·»Ù±ç¤·¤Æ¤æ¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³§ÍÍÊý¤ÎÁ±°Õ¤òÈïºÒÃÏ¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¸Î¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£