¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÇÊªÎ®¤ò¸úÎ¨²½¡¡°ËÆ£Ãé¤Ê¤É5¼Ò¤Ç¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ø
¡¡°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Ê¤É5¼Ò¤Ï17Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊªÎ®¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ï«Æ¯µ¬À©¤Î¶¯²½¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Î²ò·è¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡¹ç°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£Ãé¤ÈKDDI¡¢»°°æÉÔÆ°»º¡¢»°É©ÃÏ½ê¡¢ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡£5¼Ò¤Ï2024Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¶¦Æ±½Ð»ñ²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÊªÎ®µòÅÀ¤Ë¤¢¤ë²ÙÊª¤Î¾õ¶·¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÇÛÁ÷¾õ¶·¤Ê¤É¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬¤ÊÍ¢Á÷¥ë¡¼¥È¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÀÑ¤ß²Ù¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤Ëº®ºÜ¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼ÖÎ¾¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊµÜºê·ò¡Ë