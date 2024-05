【初音ミク 見返り美人ミクVer.】受注期間:5月17日~8月7日2025年5月 発売予定価格:27,500円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク 見返り美人ミクVer.」を2025年5月に発売する。同社ECサイトなどで予約を受け付けており、受注期間は8月7日まで。価格は27,500円。

本製品は、東京国立博物館×文化財活用センター×初音ミクのコラボレーションとして、「踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト」の一環として誕生した「見返り美人ミク」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

イラストレーター・Rella氏が「見返り美人図(菱川師宣筆)」をモチーフに描いた紅色の鮮やかな振袖をまとう「吹前髪」姿のミクを立体でも繊細に再現しており、ふと振り返る一瞬のどこかあどけない表情も魅力的なフィギュアとなっている。

「初音ミク 見返り美人ミクVer.」

仕様:プラスチック製 塗装済み可動フィギュア スケール:1/7スケール サイズ:全高 約280mm

Art by Rella (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※画像はイメージです。