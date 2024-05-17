TOKYO FM¡¢Ä°¼èÎ¨Á´ÆüÊ¿¶Ñ¡ÖÃË½÷12¡Á69ºÐ¡×¤Ç¼ó°Ì¡¡13´üÏ¢Â³¼ó°Ì¤Î²÷µó¡Ú¼ó°Ì³ÍÆÀ¶èÊ¬°ìÍ÷¡Û
¡¡TOKYO FM¤Ï17Æü¡¢4·î15Æü¤«¤é21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡Á¥Á¼óÅÔ·÷¥é¥¸¥ªÄ°¼èÎ¨Ä´ºº¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´ÆüÊ¿¶Ñ¤Î¡ÖÃË½÷12¡Á69ºÐ¡×¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î4·î¡¦6·î¡¦8·î¡¦10·î¡¦12·î¡¢ºòÇ¯2·î¡¢4·î¡¢6·î¡¢8·î¡¢10·î¡¢12·î¡¢º£Ç¯2·î¤ËÂ³¤¤¤Æ13´üÏ¢Â³¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡ÛTOKYO FMÊ¿Æü¿Íµ¤¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼½¸·ë
¡¡¡ÚÃË½÷12¡Á59ºÍ¡Û¶èÊ¬¤È¡¢Æ±¶É¥³¥¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÚÃË½÷18¡Á49ºÍ¡Û¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼çÍ×3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÚM1F1¡Û¡¢¡ÚM2F2¡Û¡¢¡ÚÃË½÷20Âå¡Û¡¢¡ÚÃË½÷30Âå¡Û¡¢¡ÚÃË½÷40Âå¡Û¡¢¡ÚÃË½÷50Âå¡Û¤Î³ÆÎð¶èÊ¬¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼óÅÔ·÷ºß½»¤ÎÉý¹¤¤ÁØ¤ÎÀ¸³è¼Ô¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿ÆüÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖONE MORNING¡×¡¢¡Ö½»µÈÈþµª¤ÎBlue Ocean¡×¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡¢¡ÖALL-TIME BEST¡×¡¢¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡×¡¢¡ÖTHE TRAD¡×¡¢¡ÖSkyrocket Company¡×¡¢¡ÖRoomie Roomie!¡×¡¢¡ÖSCHOOL OF LOCK¡ª¡×¤ä¡¢4·î¥¹¥¿¡¼¥È¿·ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¥¿¥Þ¥«¥ï¡×¤â¹¥È¯¿Ê¡£
¡¡ÅÚÆüÈÖÁÈ¤Ï¡ÖCOUNTDOWN JAPAN¡×¡¢¡ÖÊ¡»³²í¼£ Ê¡¤Î¥é¥¸¥ª¡×¡¢¡Ö¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ø¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡Ù¡×¡¢¡Ö¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼ ¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥é¥¸¥ª¡×¡¢¡Ö½©¸µ¹¯ ¤¤¤¤¤³¤È¡¢Ä°¤¤¤¿¡×¡¢¡Ö»³²¼Ã£Ïº¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼!TOP10¡×¡¢¡Ö¤¢¡¢°ÂÉôÎé»Ê¡×¤Ê¤É¤¬¹â¥¹¥³¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ê¿Æü¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡¡¼ó°Ì³ÍÆÀ¶èÊ¬
¡¦¡ØONE MORNING¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡6:00¡Á9:00¡Ë
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡Ú½÷À10Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û
¡¦¡ØBlue Ocean¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡9:00¡Á11:00¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚÃËÀ10Âå¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û
¡¦¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡11:00¡Á11:30¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚF1¡Û¡ÚÃËÀ10Âå¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û
¡¦¡ØALL¡ÁTIME BEST¡ÁLUNCH TIME POWER MUSIC¡Á¡Ù¡Ê·î¡Á¿å¡¡11¡§30¡Á13¡§00¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡Ø¥é¥¸¥ª¤Î¥¿¥Þ¥«¥ï¡Ù¡ÊÌÚ¡¡11:30¡Á13:00¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û
¡¦¡Ø»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡13:00¡Á14:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚÃËÀ10Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û
¡¦¡ØTHE TRAD¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡15:00¡Á16:50¡Ë
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û
¡¦¡ØSkyrocket Company¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡17:00¡Á20:00¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡ØRoomie Roomie!¡Ù¡Ê·î¡Á¿å¡¡20:00¡Á20:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚF1¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û
¡¦¡ØSCHOOL OF LOCK!¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡22¡§00¡Á23¡§55¡Ë
¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡Ú½÷À10Âå¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À50Âå¡Û
¡¦¡ØJET STREAM¡Ù¡Ê·î¡Á¶â24¡§00¡Á24¡§55¡Ë
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡ÚÃËÀ60Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡ØJUMP UP MELODIES¡Ù(¶â¡¡13:00¡Á14:55)
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡ØTOKYO TEPPAN FRIDAY¡Ù(¶â¡¡15:00¡Á17:00)
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¢£ÅÚÆü¼çÍ×ÈÖÁÈ¡¡¼ó°Ì³ÍÆÀ¶èÊ¬
¡¦¡Ø¤ß¤Î¤é¤¸¡ÁMUSIC¡¡LAB¡Á¡Ù¡ÊÅÚ¡¡5:00¡Á5:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û
¡¦¡ØCOUNTDOWN JAPAN¡Ù¡ÊÅÚ¡¡13¡§00¡Á13¡§55¡Ë
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡Ú½÷À50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡ØÊ¡»³²í¼£¡¡Ê¡¤Î¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÅÚ¡¡14:00¡Á14:55¡Ë
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡ÚÃËÀ10Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡Ø¥ê¥ê¡Á¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡Á¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥é¥¸¥ª¡×¡Ù¡ÊÅÚ¡¡16:00¡Á16:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡ÚÃËÀ10Âå¡Û¡Ú½÷À10Âå¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡ØÀîÅçÌÀ¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊÅÚ¡¡17:00¡Á17:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡Ú½÷À10Âå¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡Ú½÷À50Âå¡Û¡ÚÃËÀ60Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡Ù¡ÊÅÚ23:00¡Á23:55¡Ë
¡ÚÃËÀ60Âå¡Û
¡¦¡ØÌÚÂ¼ÂóºÈFlow¡Ù¡ÊÆü¡¡11:30¡Á11:55¡Ë
¡ÚF1¡Û
¡¦¡Ø¤¤¤¤¤³¤È¡¢Ä°¤¤¤¿¡Ù¡ÊÆü¡¡13:00¡Á13:55¡Ë
¡ÚF£±¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡Ø»³²¼Ã£Ïº¤Î¥µ¥ó¥Ç¡Á¡¦¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÆü¡¡14¡§00¡Á14¡§55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡ÚÃËÀ60Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡ªTOP10¡Ù¡ÊÆü¡¡16:00¡Á16:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡ÚÃËÀ60Âå¡Û
¡¦¡Ø¤¢¡¢°ÂÉôÎé»Ê¡ÁBEYOND THE AVERAGE¡Á¡Ù¡ÊÆü¡¡17:00¡Á17:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚF1¡Û¡Ú½÷À10Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À50Âå¡Û¡ÚÃËÀ60Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡ØSPITZ ÁðÌî¥Þ¥µ¥à¥Í¤Î¥í¥Ã¥¯ÂçÎ¦Ì¡Í·µ¡Ù¡ÊÆü¡¡21:00¡Á21:55¡Ë
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡ÛTOKYO FMÊ¿Æü¿Íµ¤¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼½¸·ë
¡¡¡ÚÃË½÷12¡Á59ºÍ¡Û¶èÊ¬¤È¡¢Æ±¶É¥³¥¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÚÃË½÷18¡Á49ºÍ¡Û¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼çÍ×3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÚM1F1¡Û¡¢¡ÚM2F2¡Û¡¢¡ÚÃË½÷20Âå¡Û¡¢¡ÚÃË½÷30Âå¡Û¡¢¡ÚÃË½÷40Âå¡Û¡¢¡ÚÃË½÷50Âå¡Û¤Î³ÆÎð¶èÊ¬¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼óÅÔ·÷ºß½»¤ÎÉý¹¤¤ÁØ¤ÎÀ¸³è¼Ô¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚÆüÈÖÁÈ¤Ï¡ÖCOUNTDOWN JAPAN¡×¡¢¡ÖÊ¡»³²í¼£ Ê¡¤Î¥é¥¸¥ª¡×¡¢¡Ö¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ø¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡Ù¡×¡¢¡Ö¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼ ¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥é¥¸¥ª¡×¡¢¡Ö½©¸µ¹¯ ¤¤¤¤¤³¤È¡¢Ä°¤¤¤¿¡×¡¢¡Ö»³²¼Ã£Ïº¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼!TOP10¡×¡¢¡Ö¤¢¡¢°ÂÉôÎé»Ê¡×¤Ê¤É¤¬¹â¥¹¥³¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ê¿Æü¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡¡¼ó°Ì³ÍÆÀ¶èÊ¬
¡¦¡ØONE MORNING¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡6:00¡Á9:00¡Ë
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡Ú½÷À10Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û
¡¦¡ØBlue Ocean¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡9:00¡Á11:00¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚÃËÀ10Âå¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û
¡¦¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡11:00¡Á11:30¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚF1¡Û¡ÚÃËÀ10Âå¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û
¡¦¡ØALL¡ÁTIME BEST¡ÁLUNCH TIME POWER MUSIC¡Á¡Ù¡Ê·î¡Á¿å¡¡11¡§30¡Á13¡§00¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡Ø¥é¥¸¥ª¤Î¥¿¥Þ¥«¥ï¡Ù¡ÊÌÚ¡¡11:30¡Á13:00¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û
¡¦¡Ø»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡13:00¡Á14:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚÃËÀ10Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û
¡¦¡ØTHE TRAD¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡15:00¡Á16:50¡Ë
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û
¡¦¡ØSkyrocket Company¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡17:00¡Á20:00¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡ØRoomie Roomie!¡Ù¡Ê·î¡Á¿å¡¡20:00¡Á20:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚF1¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û
¡¦¡ØSCHOOL OF LOCK!¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡22¡§00¡Á23¡§55¡Ë
¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡Ú½÷À10Âå¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À50Âå¡Û
¡¦¡ØJET STREAM¡Ù¡Ê·î¡Á¶â24¡§00¡Á24¡§55¡Ë
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡ÚÃËÀ60Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡ØJUMP UP MELODIES¡Ù(¶â¡¡13:00¡Á14:55)
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡ØTOKYO TEPPAN FRIDAY¡Ù(¶â¡¡15:00¡Á17:00)
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¢£ÅÚÆü¼çÍ×ÈÖÁÈ¡¡¼ó°Ì³ÍÆÀ¶èÊ¬
¡¦¡Ø¤ß¤Î¤é¤¸¡ÁMUSIC¡¡LAB¡Á¡Ù¡ÊÅÚ¡¡5:00¡Á5:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û
¡¦¡ØCOUNTDOWN JAPAN¡Ù¡ÊÅÚ¡¡13¡§00¡Á13¡§55¡Ë
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡Ú½÷À50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡ØÊ¡»³²í¼£¡¡Ê¡¤Î¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÅÚ¡¡14:00¡Á14:55¡Ë
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡ÚÃËÀ10Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡Ø¥ê¥ê¡Á¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡Á¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥é¥¸¥ª¡×¡Ù¡ÊÅÚ¡¡16:00¡Á16:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡ÚÃËÀ10Âå¡Û¡Ú½÷À10Âå¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡ØÀîÅçÌÀ¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊÅÚ¡¡17:00¡Á17:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡Ú½÷À10Âå¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡Ú½÷À50Âå¡Û¡ÚÃËÀ60Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡Ù¡ÊÅÚ23:00¡Á23:55¡Ë
¡ÚÃËÀ60Âå¡Û
¡¦¡ØÌÚÂ¼ÂóºÈFlow¡Ù¡ÊÆü¡¡11:30¡Á11:55¡Ë
¡ÚF1¡Û
¡¦¡Ø¤¤¤¤¤³¤È¡¢Ä°¤¤¤¿¡Ù¡ÊÆü¡¡13:00¡Á13:55¡Ë
¡ÚF£±¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡Ø»³²¼Ã£Ïº¤Î¥µ¥ó¥Ç¡Á¡¦¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÆü¡¡14¡§00¡Á14¡§55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡ÚÃËÀ40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡ÚÃËÀ60Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡ªTOP10¡Ù¡ÊÆü¡¡16:00¡Á16:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚM1¡Û¡ÚF1¡Û¡ÚÃËÀ20Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡ÚÃËÀ60Âå¡Û
¡¦¡Ø¤¢¡¢°ÂÉôÎé»Ê¡ÁBEYOND THE AVERAGE¡Á¡Ù¡ÊÆü¡¡17:00¡Á17:55¡Ë
¡ÚÃËÀ18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡ÚF1¡Û¡Ú½÷À10Âå¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡ÚÃËÀ30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚM2¡Û¡ÚF2¡Û¡ÚÃËÀ50Âå¡Û¡Ú½÷À50Âå¡Û¡ÚÃËÀ60Âå¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û
¡¦¡ØSPITZ ÁðÌî¥Þ¥µ¥à¥Í¤Î¥í¥Ã¥¯ÂçÎ¦Ì¡Í·µ¡Ù¡ÊÆü¡¡21:00¡Á21:55¡Ë
¡Ú½÷À18¡Á49ºÍ¡Û¡Ú½÷À20Âå¡Û¡Ú½÷À30Âå¡Û¡Ú½÷À40Âå¡Û¡ÚF2¡Û¡Ú½÷À60Âå¡Û