¡ÈJYP¿·¿Í¡ÉNEXZ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRide the Vibe¡×MVÍ½¹ð±ÇÁü¤ò¸ø³«

“JYP新人”NEXZ、デビューシングル「Ride the Vibe」MV予告映像を公開

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZ。



今回、彼らの初の韓国リリース作品「Ride the Vibe」より、待望のリードトラック「Ride the Vibe」の予告映像が公開された。



警官に追われ逃走するメンバー。シーンの断片で畳み掛ける映像が、スリルを煽る。



一方で、何故か不敵な笑みを浮かべるSO GEON(ソゴン)。思春期の少年たちが織り成す、ちょっとヤンチャな青春ストーリーなのか。全貌はまだ分からず、ファンの好奇心を刺激している。



NEXZの“グローバルデビュー”まで、残すところあと3日。果たしてNEXZは「Ride the Vibe」を通じて何を伝えようとしているのか。



5月20日(月)に期待が高まっている。